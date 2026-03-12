Новий маршрут для імпорту газу: Україна знайшла ще одного партнера

Україна прагне наростити постачання природного газу з-за кордону. Тому можливості транспортування американського скрапленого газу обговорили з Румунією.

Яким маршрутом Україна хоче імпортувати газ?

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Румунії Нікушором Даном.

Маємо реалізувати енергетичні проєкти так швидко, як це можливо. Для нас це дуже важливо, впевнений, і для Румунії, для всієї Європи,

– зауважив президент.

Окрім того, Україна обговорює з Румунією проєкти для спільної розробки та зберігання природного газу.

Володимир Зеленський Президент України І дизель нам ще потрібен. Я звернувся до президента з проханням, дуже хочемо, щоб ми знайшли таку допомогу Україні під час, коли "рускі" просто руйнують усі наші резервуари.

Зеленський наголосив, що в українських газосховищах може зберігатися пальне не лише для потреб Києва, але й Європи.

Також глави держав поспілкувалися про транзит важливих вантажів під час війни з Румунії в Україну та навпаки.

Ця логістика значно підтримує нас в час війни, створює додаткові економічні можливості як для України, так і для Румунії. І ми працюємо також для відкриття нових пунктів пропуску на кордоні,

– додав Зеленський.

Зауважте! За словами президента, нові пункти пропуску на кордоні з Румунією можуть відкрити вже цього літа.

Як росте імпорт газу в Україну?

У 2026 році Україна планує також значно збільшити імпорт скрапленого природного газу (СПГ) через Польщу. Про це розповів генеральний директор польського оператора Orlen Іренеуш Фафара, пише ExPro.

У 2025 році Orlen поставила до України приблизно 0,7 мільярда кубометрів газу.

Цього року компанія збирається наростити постачання більш ніж на 40% у річному вимірі.

Важливо! Загалом Orlen планує поставити протягом року понад 1 мільярд кубометрів природного газу до України за домовленостями за Нафтогазом.

Як Україна імпортує газ?