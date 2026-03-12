Укр Рус
Економіка Новини економіки Новий маршрут для імпорту газу: Україна знайшла ще одного партнера
12 березня, 18:41
Новий маршрут для імпорту газу: Україна знайшла ще одного партнера

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Україна обговорила з Румунією можливості транспортування американського скрапленого газу і спільні проєкти з розробки та зберігання природного газу.
  • Україна планує значно збільшити імпорт скрапленого природного газу через Польщу у 2026 році, причому Orlen вже цього року збирається наростити постачання більш ніж на 40%.

Україна прагне наростити постачання природного газу з-за кордону. Тому можливості транспортування американського скрапленого газу обговорили з Румунією.

Яким маршрутом Україна хоче імпортувати газ?

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Румунії Нікушором Даном. 

Маємо реалізувати енергетичні проєкти так швидко, як це можливо. Для нас це дуже важливо, впевнений, і для Румунії, для всієї Європи, 
– зауважив президент. 

Окрім того, Україна обговорює з Румунією проєкти для спільної розробки та зберігання природного газу

 

Володимир Зеленський

Президент України

І дизель нам ще потрібен. Я звернувся до президента з проханням, дуже хочемо, щоб ми знайшли таку допомогу Україні під час, коли "рускі" просто руйнують усі наші резервуари.

Зеленський наголосив, що в українських газосховищах може зберігатися пальне не лише для потреб Києва, але й Європи. 

Також глави держав поспілкувалися про транзит важливих вантажів під час війни з Румунії в Україну та навпаки.  

Ця логістика значно підтримує нас в час війни, створює додаткові економічні можливості як для України, так і для Румунії. І ми працюємо також для відкриття нових пунктів пропуску на кордоні, 
– додав Зеленський. 

Зауважте! За словами президента, нові пункти пропуску на кордоні з Румунією можуть відкрити вже цього літа.

Як росте імпорт газу в Україну? 

У 2026 році Україна планує також значно збільшити імпорт скрапленого природного газу (СПГ) через Польщу. Про це розповів  генеральний директор польського оператора Orlen Іренеуш Фафара, пише ExPro.

  • У 2025 році Orlen поставила до України приблизно 0,7 мільярда кубометрів газу.
  • Цього року компанія збирається наростити постачання більш ніж на 40% у річному вимірі.

Важливо! Загалом Orlen планує поставити протягом року понад 1 мільярд кубометрів природного газу до України за домовленостями за Нафтогазом. 

Як Україна імпортує газ? 

  • Нині Україна отримує газ кількома маршрутами, серед яких поставки через Польщу, Словаччину, Румунію та Трансбалканський коридор. Вдалося налагодити щоденний імпорт природного газу.

  • Протягом 2025 року обсяг імпорту склав майже 6 мільярдів кубометрів газу, що дозволило успішно завершити попередній опалювальний сезон та безперебійно розпочати зиму.

  • До України надійшла перша партія СПГ з США у 2026 році за допомогою компанії ORLEN. Газ прибув наприкінці січня, а обсяг партії становив майже 100 мільйонів кубометрів, чого вистачає приблизно на місяць зимового споживання для близько 700 тисяч домогосподарств.