Підготовка до зими у розпалі: чи встигне Україна імпортувати достатньо газу

Українські підземні сховища заповнюють природним газом у рамках підготовки до опалювального сезону 2025-2026 років. Темпи закачування блакитного палива відповідають графіку.

Як Україна закачує газ до підземних сховищ

Міністерство енергетики України разом із компанією "Нафтогаз України" активно закуповують імпортний газ у період "найбільш прийнятних цін", повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника міністра енергетики України Миколу Колісника.

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Темпи закачування наразі в півтора раза вищі, ніж в аналогічний період минулого року. Триває досить інтенсивна робота,

– зазначив Колісник.

Разом з тим Україна здійснює диверсифікацію маршрутів постачання природного газу – через Трансбалканський коридор та Польщу.

Міненерго намагається зменшити залежність країни від окремих джерел газопостачання і посилити її енергетичну стійкість.

Важливо! Газ власного видобутку, за даними Міненерго, залишається однією з ключових частин енергетичної стійкості України та має важливе значення для загального балансу палива.

Як атаки Росії впливають на підготовку до зими

За словами заступника міністра енергетики, наразі вживаються всі необхідні кроки, щоб нормалізувати ситуацію в передопалювальний осінньо-зимовий сезон 2025-2026 років.

Хоча Росія продовжує численні атаки на газовидобувну інфраструктуру у 2025 році, ситуація контрольована.

Українські газовики ремонтують та відновлюють пошкоджені об’єкти та вживають усіх заходів, щоб стабілізувати потужності й створити необхідні резерви.

Варто знати! Процес закачування газу до підземних сховищ стартував 17 квітня. Окрім постачання з Польщі, Угорщини та Словаччини, також Україна почала імпортувати газ по Трансбалканському маршруту.