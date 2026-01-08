Санкції не завадили: ЄС купив російського металу на майже 2 мільярди євро
- ЄС імпортував 4,19 мільйона тонн російського металу на суму 1,72 мільярда євро за 10 місяців 2025 року, попри санкції.
- Найбільші обсяги імпорту металу припали на напівфабрикати, чавун та залізо прямого відновлення, основними покупцями стали Бельгія, Італія, Чехія та Данія.
Євросоюз посилює санкційний тиск на Росію, але продовжує купувати у неї продукцію. Лише за десять місяців 2025 року країни блоку імпортували 4,19 мільйона тонн металів російського походження.
Яку продукцію купує ЄС у Росії?
За даними Eurostat, у січні – жовтні минулого року ЄС заплатив Росії за металургійну продукцію 1,72 мільярда євро, передає 24 Канал з посиланням на розрахунки GMK Center.
Найбільше країни ЄС імпортували напівфабрикати з Росії. За вказаний період російські компанії поставили 2,9 мільйона тонн цієї продукції. Найбільшими покупцями напівфабрикатів стали:
- Бельгія – 1,09 мільйона тонн;
- Італія – 640,34 тисячі тонн;
- Чехія – 616,02 тисячі тонн;
- Данія – 443,3 тисячі тонн.
За ці постачання країни сумарно заплатили Кремлю 1,28 мільярда євро.
У великих обсягах імпортувався також чавун до ЄС – загалом 696,99 тисячі тонн. Російські компанії заробили на ньому 254,45 мільйона євро. Основні обсяги прямували:
- до Італії – 524,62 тисячі тонн;
- до Латвії – 87,27 тисячі тонн;
- та до Бельгії – 31,07 тисячі тонн.
Імпорт брухту з Росії склав 69,18 тисячі тонн. ЄС витратив на його закупівлі за 10 місяців 2025 року 21,25 мільйона євро.
Залізо прямого відновлення Москва за це період поставила на 160,63 мільйона євро – 525,96 тисячі тонн.
Попри санкції, російські виробники й далі отримують значні доходи від експорту продукції в Євросоюз. Минулого року сума перевищила 2,5 мільярда євро. Це свідчить про слабку ефективність чинних обмежень і наявність винятків, які дають можливість російській металургії експортувати на ринки ЄС,
– зауважили аналітики.
Варто знати! Водночас постачання металів з Росії до ЄС скорочуються. За підсумками 2024 року, Москва імпортувала в Європу 5,34 мільйона тонн продукції гірничо-металургійного комплексу.
Що ще купує ЄС у Росії?
Разом з тим, попри бажання повністю відмовитися від постачань Москви, ЄС досі купує значні обсяги російського газу.
За підрахунками Reuters, обсяги імпорту російського газу в Європу лише трубопроводом "Турецький потік" за 11 місяців 2025 року склали 16,3 мільярда кубометрів, що набагато більше торішніх показників у 15,2 мільярда кубометрів.
Якщо нинішні темпи збережуться, експорт російського трубопровідного газу до Європи 2025 року може становити близько 18 мільярдів кубометрів,
– спрогнозувало видання у листопаді.
Також європейські країни купують скраплений природний газ у Росії. Найбільшими покупцями російського гСПГ у ЄС минулого року були:
- Угорщина і Словаччина;
- Франція;
- Бельгія;
- Нідерланди.
Зауважте! Країни ЄС погодили повну відмову від постачання російського газу до 2027 року.
Які санкції запровадив ЄС проти Росії?
Нагадаємо, що ЄС запровадив вже 19 пакетів санкцій проти Росії від початку повномасштабного вторгнення. Останній комплекс обмежень ухвалили 23 жовтня 2025 року.
У 19-му пакеті санкцій ЄС погодив повну заборону імпорту російського скрапленого газу (СПГ) з початку 2027 року, обмеження проти компаній з третіх країн, які купують російську нафту, заборону на транзакції для "Роснефті" та "Газпромнефті", санкції проти "тіньового флоту" Росії тощо.
Водночас у Європі вже працюють над 20-м пакетом санкцій проти Росії. Ухвалити його планують до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У цьому пакеті обмеження зокрема будуть направлені проти енергетичної галузі та банківського сектору Москви.