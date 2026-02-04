Україна отримає більше газу зі США: імпорт піде новим маршрутом

Імпорт газу до України збільшиться у 2026 році. У березні розпочнеться постачання американського скрапленого природного газу (СПГ) за новою угодою.

Як відбуватиметься імпорт газу?

Постачання відбуватиметься за новим стратегічним маршрутом, що з’єднає грецький термінал з українською ГТС, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Грецький енергетичний консорціум Atlantic – SEE LNG Trade S.A. офіційно підтвердив укладання першого комерційного контракту з НАК "Нафтогаз України". Він передбачає поставки СПГ зі Сполучених Штатів до країни з березня 2026 року.

Газ надходитиме зі США до СПГ-термінала у грецькому місті Ревітусс.

Далі блакитне паливо прямуватиме через мережу трубопроводів до українського "Нафтогазу" чотирма країнами:

Грецією;

Болгарією;

Румунією;

та Молдовою.

Після цього газ потраплятиме в українські газові сховища.

У посольстві США в Києві назвали цю співпрацю вигідною для обох країн.

Взаємовигідна співпраця для України та Америки, що проголошує новий маршрут для заміщення російського газу у Європі та демонструє, як американський бізнес підтримує енергетичну безпеку України,

– зазначили в посольстві.

Зауважте! Греція настільки зацікавлена у цій співпраці, що вже зарезервувала для себе імпорт 700 мільйонів кубометрів американського СПГ щорічно, починаючи з 2030 року.

Що відомо про угоду Нафтогазу і грецької компанії?

Нафтогаз підписав угоду про постачання газу із грецькою ATLANTIC-SEE у листопаді 2025 року. Про угоду з Грецією повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з грецьким прем'єром Кіріакосом Міцотакісом.

Ця угода має компенсувати втрати в українському видобутку, спричинені російськими атаками.

З умовами контракту, максимальний обсяг імпорту може досягати 1 мільйона мегават-годин, тобто близько 100 мільйонів кубометрів;

Постачання залежатимуть від пропускної спроможності газотранспортних систем країн, що забезпечують транзит палива.

З цією угодою Вертикальний коридор стане реальністю та відкриє шлях, який не лише зміцнить енергетичну безпеку Європи, а й принесе значні вигоди грецькій економіці,

– зауважив гендиректор Atlantic See LNG Trade Александрос Ексархос.

Варто знати! Вертикальний коридор – це шлях постачання газу, який використовує потужності колишнього Трансбалканського газопроводу. Раніше він постачав російський газ на Балкани.

Як ще Україна імпортує газ?