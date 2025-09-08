Несподіваний напрямок: Україна змушена імпортувати дизель з Індії
- Україна змушена імпортувати дизель з Індії через руйнування нафтопереробних заводів внаслідок російських обстрілів.
- До війни Україна здебільшого імпортувала дизель з Білорусі та РФ, а після початку конфлікту основними постачальниками стали західноєвропейські країни.
Через російські обстріли українські нафтопереробні заводи цього літа зазнали значних руйнувань. Щоб компенсувати дефіцит, Україні доводиться шукати паливо за тисячі кілометрів.
Чому Україна імпортує дизель з Індії?
Зокрема, Україна почала імпортувати дизель з Індії, яка є одним із найбільших покупців російської нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
- Видання зазначає, що українська влада не надає повної інформації про масштаби руйнувань своїх НПЗ та паливних сховищ російськими дронами і ракетами.
- Однак представник української консалтингової компанії A-95 Сергій Куюн зазначив, що у червні Кременчуцький нафтопереробний завод, по якому Росія завдала численних ударів крилатими та балістичними ракетами, зрештою зруйнували остаточно.
У підсумку Україні довелося купувати паливо індійського походження.
Ринок поспішив закупити все доступне. А доступне було з Індії. Ми його самі не транспортуємо; міжнародні трейдери доставляють його до Туреччини та Румунії, а ми купуємо те, що вже доступне,
– розповів Куюн.
За словами аналітика, індійське пальне підходить для закупівель за українськими стандартами. Тому, мовляв, частину дизеля для своїх потреб нібито придбало Міноборони України, хоча у відомстві цю інформацію й не коментують.
Куюн не уточнив, який обсяг індійського дизелю придбала Україна. Втім додав, що індійський дизель несподівано склав 10% на паливному ринку.
Варто знати! До початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна здебільшого закуповувала дизельне пальне з Білорусі та РФ для покриття дефіциту внутрішнього виробництва. Після початку війни головним джерелом імпорту стали західні європейські країни.