Неожиданное направление: Украина вынуждена импортировать дизель из Индии
- Украина вынуждена импортировать дизель из Индии из-за разрушения нефтеперерабатывающих заводов в результате российских обстрелов.
- До войны Украина в основном импортировала дизель из Беларуси и РФ, а после начала конфликта основными поставщиками стали западноевропейские страны.
Из-за российских обстрелов украинские нефтеперерабатывающие заводы этим летом подверглись значительным разрушениям. Чтобы компенсировать дефицит, Украине приходится искать топливо за тысячи километров.
Почему Украина импортирует дизель из Индии?
В частности, Украина начала импортировать дизель из Индии, которая является одним из крупнейших покупателей российской нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
- Издание отмечает, что украинская власть не предоставляет полной информации о масштабах разрушений своих НПЗ и топливных хранилищ российскими дронами и ракетами.
- Однако представитель украинской консалтинговой компании A-95 Сергей Куюн отметил, что в июне Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, по которому Россия нанесла многочисленные удары крылатыми и баллистическими ракетами, в конце концов разрушили окончательно.
В итоге Украине пришлось покупать топливо индийского происхождения.
Рынок поспешил закупить все доступное. А доступное было из Индии. Мы его сами не транспортируем; международные трейдеры доставляют его в Турцию и Румынию, а мы покупаем то, что уже доступно,
– рассказал Куюн.
По словам аналитика, индийское топливо подходит для закупок по украинским стандартам. Поэтому, мол, часть дизеля для своих нужд якобы приобрело Минобороны Украины, хотя в ведомстве эту информацию и не комментируют.
Куюн не уточнил, какой объем индийского дизеля приобрела Украина. Впрочем добавил, что индийский дизель неожиданно составил 10% на топливном рынке.
Стоит знать! До начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина в основном закупала дизельное топливо из Беларуси и РФ для покрытия дефицита внутреннего производства. После начала войны главным источником импорта стали западные европейские страны.
Что известно о Кременчугском НПЗ?
Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) – это крупнейшее предприятие по производству нефтепродуктов в Украине, расположенное в городе Кременчуг Полтавской области. До начала полномасштабной войны завод перерабатывал около 3 миллионов тонн нефти в год. НПЗ обеспечивал примерно 50% потребностей рынка в бензине и 10% в дизельном топливе.
С 1994 года завод входил в состав ПАО "Укртатнафта". В 2022 году государство взяло предприятие под свой контроль.
Удары России по Кременчугу: что известно?
С 2022 года Кременчугский НПЗ и город Кременчуг стали одной из главных целей российских атак. На днях, в ночь на 7 сентября, Россия нанесла удар по Полтавской области. В Кременчуге, в частности, пострадало дорожное покрытие моста через Днепр, из-за чего движение по нему было временно перекрыто.
Вечером 12 августа российские войска также обстреляли Полтавскую область, попадания пришлись на Кременчуг. Город атаковали двумя баллистическими ракетами «Искандер-М/KN-23», запущенными с территории Курской области.
В ночь на 29 июня российские войска нанесли мощный комбинированный удар по Кременчугу. Город обстреляли шахедами и ракетами, в результате чего одно из предприятий в Кременчугском районе загорелось.