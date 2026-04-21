Зеленський розповів, чи забезпечена Україна пальним на травень
- Володимир Зеленський заявив, що Україна забезпечена обсягами пального на квітень – травень 2026 року.
- Виконання домовленостей щодо постачання пального є одним із пріоритетів у енергетичній співпраці з партнерами.
Володимир Зеленський заявив, що в умовах спричиненої війною на Близькому Сході кризи важливо повністю виконати домовленості щодо постачання в Україну пального. Це є одним із пріоритетів енергетичної співпраці з партнерами.
Чи забезпечена Україна пальним?
Деталі український президент розповів у телеграм-каналі у вівторок, 21 квітня. Зокрема, про необхідні обсяги на травень.
На квітень і травень обсяги забезпечені,
– наголосив Зеленський.
Натомість прем'єр-міністерка Юлія Свириденко раніше повідомляла, що стабілізацію цін в Україні можна очікувати лише після врегулювання ситуації на Близькому Сході, адже цифри на стелах АЗС – "віддзеркалення війни в Ірані".
Нагадаємо, до 1 травня в Україні діє програма кешбеку на пальне, що дозволяє повернути 15% від вартості дизелю, 10% – бензину та 5% – автогазу. Однак серед економістів ініціативу сприйняли радше негативно.
Що про можливий дефіцит кажуть експерти?
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко пояснив, що в ринковій економіці поняття дефіциту фактично не буває. Коли пропозиція ресурсу зменшується, це насамперед відображається у зростанні цін, що й стримує споживання. Тому, наприклад, у країнах ЄС нестача дизелю чи бензину проявляється не у фізичній відсутності пального, а в його подорожчанні.
Інвестиційний банкір Сергій Фурса також назвав проблеми в Європі досить "посередніми". Наразі там йдеться про зростання цін, тоді як у країнах Азії все набагато гірше, адже доводиться економити енергоресурси.