Зеленський розповів, чи забезпечена Україна пальним на травень

Володимир Зеленський заявив, що в умовах спричиненої війною на Близькому Сході кризи важливо повністю виконати домовленості щодо постачання в Україну пального. Це є одним із пріоритетів енергетичної співпраці з партнерами.

Чи забезпечена Україна пальним?

Деталі український президент розповів у телеграм-каналі у вівторок, 21 квітня. Зокрема, про необхідні обсяги на травень.

На квітень і травень обсяги забезпечені,

– наголосив Зеленський.

Натомість прем'єр-міністерка Юлія Свириденко раніше повідомляла, що стабілізацію цін в Україні можна очікувати лише після врегулювання ситуації на Близькому Сході, адже цифри на стелах АЗС – "віддзеркалення війни в Ірані".

Нагадаємо, до 1 травня в Україні діє програма кешбеку на пальне, що дозволяє повернути 15% від вартості дизелю, 10% – бензину та 5% – автогазу. Однак серед економістів ініціативу сприйняли радше негативно.

Що про можливий дефіцит кажуть експерти?