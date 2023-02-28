Українці з найнижчими пенсіями також отримають підвищення у березні

Уряд розширив індексацію, і тепер українці з найменшими пенсіями отримають збільшення доходів майже на 20%.

За даними Мінсоцполітики, у 2023 році вперше проіндексують найнижчі пенсії. Нагадуємо, що раніше вони не потрапляли під індексацію і підвищувалися разом із прожитковим мінімумом.

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Кому проіндексують пенсії

З 1 березня 2023 року українцямПонад 10 мільйонів пенсіонерів отримають підвищення.

Підвищення стосуватиметься:

"цивільних" пенсіонерів, яким проіндексують пенсію на 19,7% показника середньої заробітної плати, з якої обчислюється пенсія. Це 5,2 мільйона осіб.

Пенсіонерів, у яких зростуть пенсії на 19,7% фіксованого розміру мінімальних пенсійних виплат. Це 4,2 мільйона осіб. Для таких пенсій зростання становитиме від 420 до 520 гривень (порівняно з розмірами пенсій, встановленими на 1 березня 2022 року).

(порівняно з розмірами пенсій, встановленими на 1 березня 2022 року). Пенсіонерів для яких весь розмір пенсії буде індексовано на 19,7%. Це 0,5 мільйона осіб.

Українці, що отримають пенсію по інвалідності, що настала внаслідок захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи. Це 94,5 тисячі осіб.

Крім того, будуть виплачуватися ще й щомісячні компенсаційні виплати для пенсіонерів віком старше 70 років, якщо розмір їхніх пенсій не досягає 10 340 гривень:

570 гривень – людям старше 80 років;

456 гривень – людям віком від 75 - 80 років;

300 гривень – людям віком від 70 - 75 років.

Відомо, що 1 квітня перерахунок пенсій відбудеться й для пенсіонерів, які працюють, з урахуванням збільшеного стажу. А з 1 липня індексація відбудеться для військових пенсіонерів, науковців-пенсіонерів та пенсіонерів-держслужбовців.

Для кого не відбудеться індексація

Є певна категорія пенсіонерів, яким пенсії не індексуватимуть. Це ті, кому виплати були призначені у 2020 – 2022 роках. Вони отримають підвищення лише в 100 гривень. Це пояснюють тим, що такі громадяни вже отримують пенсію значно вищу, ніж ті громадяни, хто мають такий самий стаж, але отримав пенсію до 2020 року.

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Напрямок, визначений урядом як ключовий для проведення індексації, – це підтримка найбільш вразливих категорій громадян. Справедливим є забезпечити індексацію доходів передусім громадянам, які отримують найменші виплати. Адже залишати під час війни без соціального захисту тих, хто не може працювати й для кого пенсія є єдиним джерелом доходів – безвідповідально,

– розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Водночас уряд обмежив максимальний розмір індексації. І тепер він становить не більше 1 500 гривень.