Індексація пенсій у березні: хто не отримає підвищення

Відомо, що у березні цього року українцям проіндексують пенсії на 20%. Підвищення становитиме від 200 до 500–600 гривень. Однак не усі отримають виплати.

За словами першого заступника голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайла Цимбалюка, підвищення отримають ті, які користуються законом про загальнодержавне пенсійне страхування.

Читайте також Індексація пенсій: чи збережуть пенсіонерам виплати за віком

Хто не отримає підвищення

Тобто ті громадяни, які отримують пенсію за віком, мінімальну пенсію, особи з інвалідністю, пенсіонери-ліквідатори аварій на ЧАЕС.

Як розповідає Цимбалюк не отримають поки що підвищення військові пенсіонери.

Також, ті хто отримує наукову пенсію і пенсіонери-держслужбовці. Зараз йде дискусія, але саме ці категорії громадян користуються спеціальними законами, де не передбачено проведення індексації,

– додає Михайло Цимбалюк.

Виплати цьогоріч отримають приблизно 7,5 мільйона пенсіонерів. У бюджеті на цей рік дали право регулювати ці всі виплати при наявності коштів.

Актуально Чи можуть позбавити пенсії через виїзд за кордон чи на окуповану територію

Скільки отримають пенсіонери

Перерахунок отримуватимуть всі індивідуально й з врахуванням страхового стажу, середньої зарплати й в якому році людина вийшла на пенсію.

У декого буде розчарування, коли отримає підвищену пенсію на 200 гривень, а дехто на 500—600 гривень. Це невеликі кошти для громадян, а в цілому по державі велика сума. Враховуватиметься стаж, в якому році людина оформила пенсію,

– каже перший заступник.

Нагадаємо, що у березні пенсійні виплати проіндексують на 20%.