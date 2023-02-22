Кому у березні піднімуть пенсію на 1 500 гривень

У березні українським пенсіонерам проіндексують пенсії на рівні 20%. Проте для кожного розмір підвищення розраховуватиметься індивідуально, тому 1 500 гривень підвищення отримають лише деякі категорії громадян.

Максимальна сума підвищення становитиме 1 500 гривень, а усі можливі надбавки, а саме доплата за вік, стаж тощо, не підвищуватимуться.

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Якими будуть суми підвищення

Зверніть увагу, що загальна сума пенсій у більшості пенсіонерів збільшиться менше ніж на 20%. Однак розрахунок в загальному буде такий:

Пенсія без доплат становить 2 100 гривень, отже збільшення буде на рівні 420 гривень;

3 000 гривень – зростання на 600 гривень;

3 500 гривень – на 700 гривень;

4 000 гривень – на 800 гривень;

5 000 гривень – на 1 000 гривень.

Відповідно, ті, хто отримують пенсію на рівні близько 7 500 гривень, отримають

Тобто середнє підвищення пенсіонерів в Україні становитиме на рівні 400 – 700 гривень.

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Чи будуть іншим категоріям підвищувати пенсію

Відповідно, за законом не можуть розраховувати на індексацію пенсіонери, чия пенсія нижча за мінімальну (тобто менша ніж 1 920 гривень). Проте голови Мінсоцполітики Оксана Жолновича заявила, що в уряді шукають можливості підвищити виплати й цій категорії одержувачів.

Цього року інфляція значно "з'їла" доходи наших громадян. Тому ми працюємо над тим, щоб забезпечити всім категоріям підвищення на 20% пенсії, навіть тим, у кого вона найменша,

– додала міністерка.

Нагадуємо, що підвищення у березні стосуватиметься за словами першого заступника голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайла Цимбалюка лише тих громадян, які отримують пенсію за віком, мінімальну пенсію, особи з інвалідністю та пенсіонери-ліквідатори аварій на ЧАЕС.