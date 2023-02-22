Максимальная сумма повышения составит 1 500 гривен, а все возможные надбавки, а именно доплата за возраст, стаж и т.д., не будут повышаться.

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Какими будут суммы повышения

Обратите внимание, что общая сумма пенсий у большинства пенсионеров увеличится менее чем на 20%. Однако расчет в общем будет такой:

Пенсия без доплат составляет 2 100 гривен, так что увеличение будет на уровне 420 гривен;

3 000 гривен – рост на 600 гривен;

3 500 гривен – на 700 гривен;

4 000 гривен – на 800 гривен;

5 000 гривен – на 1 000 гривен.

Соответственно, получающие пенсию на уровне около 7 500 гривен получат аж 1 500 гривен.

То есть, среднее повышение пенсионеров в Украине будет составлять на уровне 400 – 700 гривен.

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Будут ли другим категориям повышать пенсию

Соответственно, по закону не могут рассчитывать на индексацию пенсионеры, чья пенсия ниже минимальной (то есть меньше 1 920 гривен). Однако глава Минсоцполитики Оксана Жолнович заявила, что в правительстве ищут возможности повысить выплаты и этой категории получателей.

В этом году инфляция значительно съела доходы наших граждан. Поэтому мы работаем над тем, чтобы обеспечить всем категориям повышение на 20% пенсии, даже тем, у кого она самая маленькая,

– добавила министерша.

Напоминаем, что повышение в марте будет касаться словами первого заместителя председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаила Цымбалюка только граждан, получающих пенсию по возрасту, минимальную пенсию, лица с инвалидностью и пенсионеры-ликвидаторы аварий на ЧАЭС.