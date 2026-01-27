Індексація зарплат у 2026 році: чи знову держава анулює виплати

Щороку держава обіцяє індексацію зарплати відповідно до умов життя та цін. Проте вже два роки поспіль у Держбюджеті прописано: індексації за попередній рік анулюють, а нові розрахунки проводитимуть на основі першого місяця нового року.

Коли почнуть перерахунок індексів та чи зарахують індексацію 2025 року?

Про те, чи варто чекати на підвищення зарплат за індексацією, повідомляє Дебет-Кредит.

Дивіться також Індексація пенсій у лютому: чи чекати пенсіонерам на підвищення

Аналогічно до 2025 року індексацію зарплати обнулили також у 2026 році. У статті 41 Держбюджету 2026 року прописано, що сума індексації за 2025 рік у 2026 враховувати не буде.

Установити, що обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення проводиться наростаючим підсумком, починаючи з січня 2026 року, який приймається за 1 або 100 відсотків. Сума індексації, яка склалася у грудні 2025 року, у січні 2026 року не нараховується,

– йдеться у статті 41.



Водночас відомо, що першим базовим місяцем є січень. Саме від січня 2026 року, який приймають за 100%, мають почати обчислення індексу.

Важливо! Розраховувати індекс споживчих цін почнуть з лютого 2026 року.

Окремо варто враховувати індекс інфляції 2026 року та динаміку зростання окладів за посадами, або ж місячні тарифні ставки, які теж врахують під час обчислювань.

Що потрібно знати про нарахування та виплати індексації?

Південно-Східне Міжрегіональне управління Державної служби з питань праці нагадує, про правила та особливості індексації. У 2026 році перерахунок індексів почнеться з лютого, тож і роботодавці, і працівники мають вільний доступ до важливих аспектів теми:

розмір підвищення заробітної плати має перевищувати суму індексації, на яку працівник має право у відповідному місяці;

якщо підвищення менше, ніж сума індексації, – індексацію нарахують як різницю між сумою індексації та сумою фактичного підвищення заробітної плати;

якщо підвищення відбулося через зростання окладів, у місяць підвищення до розрахунку включають всі непостійні складові доходу;

якщо заробітна плата збільшується внаслідок премії, а оклад залишається без зміни, – сума індексації не зменшується;

якщо підвищення заробітної плати дорівнює або перевищує суму індексації – індексація не нараховується;

якщо підвищення окладу відбулося не з першого числа місяця – індексація розраховується за повну тривалість робочого часу та виплачується пропорційно до фактично відпрацьованого часу;

непроведення індексації, несвоєчасна і не в повному обсязі її виплата є порушенням трудового законодавства та недотриманням мінімальних державних гарантій у сфері праці.

Зверніть увагу! Індексацію зарплати потрібно проводити у тому випадку, коли індекс споживчих цін перевищив поріг у 103%. А для розрахунку індексації зарплати можна користуватись спеціальним Калькулятором.

Що відомо про індексацію пенсій у 2026 році?

Індексації пенсій, які очікували в лютому, провели в січні. Тож пенсіонерам не варто чекати підвищення виплат у лютому. Перерахунок у січні був пов'язаний зі зростанням прожиткового мінімуму.

Раніше повідомлялося, що індексацію пенсій у березні проведуть по-новому. Планують використовувати коефіцієнт, що врахує інфляцію та зростання зарплат.