У рамках торгівельної угоди: Індія готова знизити тарифи на більш ніж половину імпорту з США

Індія готова скоротити мита на більш ніж половину імпорту зі США на суму 23 мільярди доларів у першій фазі торгівельної угоди. Про це повідомили два урядові джерела.

Індія готова суттєво знизити тарифи на імпорт зі Сполучених Штатів

Це стане найбільшим скороченням за останні роки та спрямоване на запобігання введенню взаємних мит, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Річ у тім, що країна прагне зменшити вплив взаємних митних зборів, які Дональд Трамп запровадить по всьому світу з 2 квітня. Ця загроза дестабілізувала ринки та змусила політиків шукати рішення.

За внутрішнім аналізом Нью-Делі, такі взаємні мита торкнуться 87% усього експорту Індії до США, який становить 66 мільярдів доларів. За умовами угоди Індія готова знизити мита на 55% американських товарів, що зараз обкладаються митами в діапазоні від 5% до 30%.

У цій категорії товарів Індія готова "значно" знизити мита або навіть скасувати їх повністю на імпортні товари зі США на суму понад 23 мільярди доларів.

Зверніть увагу! Міністерство торгівлі Індії, офіс прем'єр-міністра та урядовий речник не відповіли на запити щодо коментарів.

Індія розпочне перемовини з США

Згідно з даними Світової організації торгівлі, загалом середній зважений тариф США становив близько 2,2% у порівнянні з 12% в Індії. Торгівельний дефіцит США з Індією становить 45,6 мільярда доларів.

Під час візиту прем'єр-міністра Нарендри Моді до США в лютому, дві країни погодилися розпочати переговори щодо укладення ранньої торгівельної угоди та врегулювання суперечностей щодо тарифів. Урядові чиновники Індії попередили, що скорочення мит на більш ніж половину американського імпорту залежить від отримання поступок щодо взаємного податку.

Остаточного рішення щодо зниження тарифів ще немає, і розглядаються інші варіанти, зокрема секторальне коригування тарифів та переговори щодо кожного товару окремо, а не загальне скорочення. Таку інформацію надав один із посадовців.

Зауважте! Індія також розглядає ширшу тарифну реформу для загального зниження бар'єрів, але ці обговорення знаходяться на ранніх стадіях і, ймовірно, поки не будуть включені до переговорів зі США.