Інфляція сповільнюється: які перспективи цьогоріч відкриваються перед економікою України
Попри війну динаміка української економіки позитивна. У 2022 році інфляція в Україні становила 26%, зараз – 15%. До кінця 2023 року очікують показник інфляції 12%.
Таку думку 24 Каналу озвучив інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, ціни в Україні продовжують зростати, але набагато меншими темпами.
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Показники економіки кращі за очікування
Сергій Фурса зазначив, що економіка України за 1-й квартал 2023 року має кращі показники, ніж прогнозували аналітики. У бізнесу та споживачів оптимістичні настрої, що лише допомагає зростати економіці.
Зараз починають прогнозувати, що цього року ми зможемо побачити зростання ВВП на рівні 5%. Звісно, у нас триває війна. Війна породжує повну невизначеність, тому точно можу сказати, що буде дуже важко. Але зараз динаміка української економіки дуже позитивна,
– переконаний банкір.
Інфляція в Україні: останні новини
- У Нацбанку повідомили, що інфляція в Україні знизилася до 15,3%. Тому темпи зростання споживчих цін надалі знижуються швидше, ніж очікувалося. Досягти стабілізації валютного ринку та поліпшення очікувань вдалося завдяки утриманню високої облікової ставки та комплексу додаткових заходів НБУ з підвищення привабливості гривневих інструментів.
- НБУ очікує, що зниження інфляції триватиме надалі, однак не так стрімко. На це впливає налагоджена логістика, зниження цін на світових товарних ринках й послідовна монетарна політика.
- Як зазначили в Нацбанку, здорожчання продовольчих товарів в Україні суттєво сповільнилося через зниження темпів зростання витрат на сировину та пальне, відновленням виробничих та логістичних ланцюгів – зокрема на тлі стабільної ситуації в енергетиці.