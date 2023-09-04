Усе залежатиме від активів: Росія не хоче відпускати іноземні банки з країни

Російський уряд заявив, що не планує "легко" випускати іноземні банки зі своєї країни. Для цього вони висунули одну умову.

Росія не хоче відпускати іноземні банки

Російський уряд не дозволить піти іноземним банкам з країни так легко, заявив заступник міністра фінансів РФ Олексій Моісеєв.

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Ми заявили свою позицію, і вона залишається незмінною – ми будемо жорстко відпускати іноземні банки, це буде залежати від рішення про розморожування російських активів,

– сказав він.

Також він додав, що австрійський Райффайзен банк не звертався з проханням на продаж активів. Проте йому відомо про заявку іншого іноземного банку, яка розглядається.

Нині з Росії ймовірно хочуть вийти такі банки:

Райффайзен банк;

"ЮніКредит";

Сітібанк.

Сумарно вони мали 3,5 трильйона рублів у активах та 1 трильйон рублів з вкладів росіян.

ЄС готовий надати варіанти застосування заморожених російських активів

У Єврокомісії заявили про готовність надати Україні декілька пропозицій, щодо передачі їй заморожених російських активів.

Крістіан Віганд Речник Єврокомісії Ми готові надати юридичну пропозицію з урахуванням нинішніх обговорень цього питання.

Це питання активно обговорювалося між лідерами держав та урядів союзу на останньому засіданні Європейської Ради в кінці червня.

Ми працюємо з іспанським головуванням над поетапним підходом і підтримуємо ці дискусії. Ми також направили відповідний документ іспанському головуванню наприкінці липня,

– додав він.

Комісія готова надати докладну пропозицію з урахуванням обговорень з державами-членами. Нині триває робота з партнерами G7.