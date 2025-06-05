Свириденко розповіла, коли буде запущено інвестиційний фонд реконструкції

Україна та США можуть запустити інвестиційний фонд до кінця 2025 року. У цю середу міністерка Свириденко провела зустріч з головою Міністерства фінансів США Скоттом Бессентом, аби обговорити певні питання.

Як просувається процес створення фонду

Учасником зустрічі також була Корпорація фінансування розвитку. Вона буде партнером фонду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Юлія Свириденко Перша віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України Ми плануємо провести перше засідання ради цього фонду в липні і обговоримо, яким буде стартовий капітал для початку роботи цього фонду. І, власне, ми також повинні прийняти інвестиційну стратегію цього фонду на найближчі кілька років.

Свириденко також уточнила, що під час зустрічі у середу було обговорено кроки, як приведуть до запуску цього фонду протягом цього року.

Нагадаємо! Україна та США підписали угоду про корисні копалини ще 1 травня. В середині місяця міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Україна уже виконала всі внутрішні процедури щодо запуску інвестиційного фонду реконструкції.