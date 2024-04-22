Іран підтримує "Мір": де тепер працюватиме російська платіжна система

Іран продовжує підтримувати росіян. Іранський уряд прагне створити сприятливі умови для припливу російських туристів.

Як Іран покращує відносини з Росією

Російські ЗМІ повідомляють, що Іран вирішив запустити російські картки "Мір". Перші домовленості, відносно цієї співпраці, було досягнуто ще у 2022 році.

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Зараз тривають технічні роботи. Запуск банківської системи "Мір" має відбутися протягом наступних 3 – 6 місяців.

Для чого Ірану потрібна ця співпраця:

збільшення кількості туристів з Росії у Ірані;

полегшення проведення транскордонних платежів;

посилення ділових зв'язків між російськими та іранськими компаніями.

Як Іран допомагає Росії

Іран постачає зброю та безпілотники для росіян. Зокрема, іранські шахеди, які майже щоденно атакують українську територію.

Розуміємо, що Іран зацікавлений у продовженні війни Росії проти України. У тому числі і через реалізацію нафти.

Нещодавно Іран атакував Ізраїль, це змусило США посилити санкції проти іранського виробника безпілотників. Додаткові обмеження ввела і Великобританія.