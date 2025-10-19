У південній провінції Фарс, що в Ірані, відкрито значні запаси газу та нафти на родовищі Pazan. Ці запаси можуть в майбутньому компенсувати енергетичний дисбаланс країни.

Що дасть нове родовище Ірану?

Запаси родовища Pazan оцінюються у 10 трильйонів кубометрів футів, що близько 280 мільярдам кубометрам газу, передає 24 Канал з посиланням на іранське видання Shana.

Натомість запаси нафти оцінюються в показник 200 мільйонів барелів нафти. Очікується, що видобуток на родовищі розпочнеться протягом 40 місяців, розповів міністр нафти Мохсен Пакнеджад.

Для порівняння: нові 10 трильйонів кубічних футів газу з родовища Pazan – за умови коефіцієнта видобутку 70% – можуть дати близько 7 трильйонів кубічних футів, що еквівалентно 7 000 дням видобутку з однієї фази газового родовища Південний Парс. Тобто це приблизно 17 – 18 років видобутку з однієї фази Південний Парс – вражаюча цифра,

– наголосив він.

Натомість директор з розвідки Національної іранської нафтової компанії (NIOC) Мохеддін Джафарі додав, що оприлюднив нові запаси газу можуть задовольнити потреби чотирьох провінцій у газі.

Крім того, Джафарі оцінив економічну цінність запасів газу родовища Pazan в понад 100 мільярдів доларів.

Нагадуємо, що торік "Газпром" підписав меморандум з Національною іранською газовою компанією про постачання російського трубопровідного газу до Ірану

Вже у січні 2025 року стало відомо, що Росія та Іран обговорюють технічні питання, пов'язані з планами експорту російського газу в Іран, пише The Mosсow Times.

А навесні міністр енергетики Росії Сергій Цивільов заявив, що Росія може поставити Ірану 1,8 мільярда кубометрів природного газу у 2025 році, писав Reuters.

Яка ситуація в Росії в газові галузі?