Ще одна країна скоротить імпорт російського газу: чим планує замінити
- Іспанія планує знизити залежність від російського скрапленого природного газу, розширюючи співпрацю з іншими постачальниками, зокрема США.
- Мадрид підтримує ініціативи ЄС щодо використання заморожених російських активів для фінансування українського уряду.
Іспанія має намір знизити залежність від російського скрапленого природного газу, залишаючись одним з найбільших його імпортерів в Євросоюзі. Наразі уряд країни працює над диверсифікацією постачань.
Як Іспанія збирається скоротити імпорт російського газу?
В п'ятницю, 19 вересня, Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо заявив, що його країна активно скорочує обсяги імпорту російського СПГ і прагне розширювати співпрацю з іншими постачальниками, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
Він підкреслив, що Іспанія залишається одним з основних споживачів російського газу в ЄС, проте вживає заходів для зменшення цієї залежності. Зокрема мова йде про постачання енергоносіїв з США.
Як в Іспанії ставляться до використання заморожених російських активів?
Куерпо також зазначив, що Мадрид підтримує ініціативи Європейської комісії щодо використання заморожених російських активів, що зберігаються в ЄС, для фінансування українського уряду.
З боку Іспанії ми виступаємо за максимально можливе збільшення обсягів допомоги Україні. Ми підтримуємо пошук творчих рішень для залучення цих заморожених активів,
– сказав він.
Що потрібно знати про санкційний тиск на Росію?
ЄС планує повністю відмовитися від російського газу до 2028 року. Зокрема йдеться в про заборону на імпорт російського скрапленого природного газу.
Паралельно з цим президент США заявив про готовність запровадити серйозні санкції проти Росії, але висунув вимогу. У своєму зверненні він поставив умовою припинення закупівель російської нафти.
У відповідь на ці тиски Росія, своєю чергою, планує змінити механізм ціноутворення на нафту, щоб зміцнити бюджет на тлі санкцій і падіння цін на нафту. Уряд країни також розглядає можливість підвищення ставки ПДВ для стримування дефіциту бюджету.