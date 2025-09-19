Испания намерена снизить зависимость от российского сжиженного природного газа, оставаясь одним из крупнейших его импортеров в Евросоюзе. Сейчас правительство страны работает над диверсификацией поставок.

Как Испания собирается сократить импорт российского газа?

В пятницу, 19 сентября, Министр экономики Испании Карлос Куэрпо заявил, что его страна активно сокращает объемы импорта российского СПГ и стремится расширять сотрудничество с другими поставщиками, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Новый пакет санкций: ЕС планирует ускоренно отказаться от российского газа

Он подчеркнул, что Испания остается одним из основных потребителей российского газа в ЕС, однако принимает меры для уменьшения этой зависимости. В частности речь идет о поставках энергоносителей из США.

Как в Испании относятся к использованию замороженных российских активов?

Куэрпо также отметил, что Мадрид поддерживает инициативы Европейской комиссии по использованию замороженных российских активов, хранящихся в ЕС, для финансирования украинского правительства.

Со стороны Испании мы выступаем за максимально возможное увеличение объемов помощи Украине. Мы поддерживаем поиск творческих решений для привлечения этих замороженных активов,

– сказал он.

Что нужно знать о санкционном давлении на Россию?