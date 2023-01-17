Клієнти йдуть, вакансій все менше: чи може Україна втратити ІТ через війну

Війна вплинула на усі сфери життя в Україні. Винятком не стала й IT-індустрія. Попри це чимало вважають, що саме ця галузь в майбутньому стане провідною в українській економіці й після перемоги глобальніше розвиватиметься. Чи справді це так, читайте у матеріалі 24 Каналу.

ІТ може стати рушієм української економіки

Асоціація IT Ukraine представила результати дослідження галузі за підсумками воєнного 2022 року. Відтак, IT стала однією з провідних індустрій української економіки й стрімко зростає щороку.

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Лише за останні 6 років частка експорту комп’ютерних послуг у ВВП

Перед повномасштабним вторгненням, український IT-сегмент показував стале зростання — за прогнозами аналітиків, сфера інформаційних технологій приносила Україні 4% ВВП.

У порівнянні з попереднім роком інформаційні технології принесла Україні 6 мільярдів доларів експортної виторгу та досягла 10% зростання.

А у наступні чотири роки ІТ-сфера мала забезпечити країні від 37 до 44 мільярдів доларів експортного виторгу.

експортного виторгу. До того ж індустрія серйозно підживлює український бюджет — за 2021 рік представники галузі сплатили 23,5 мільярда гривень податків і зборів.

За інформацією від DOU, попри не стабільну ситуацію в країні, експерти дають доволі оптимістичні прогнози щодо майбутнього ринку: запит на айтівців залишатиметься високим, а сама IT-сфера може стати новим головним рушієм економіки.

Як бізнес підлаштувався до війни

Попри постійне руйнування інфраструктури України, обстріли, окупацію та міграцію робочої сили, серед експортоорієнтованих галузей лише ІТ-індустрія збільшила обсяги експорту відносно минулого року, інші ж зазнали істотних втрат.

Згідно з опитуванням IT Ukraine 57% ІТ-компаній планували відкриття нових офісів та філій у 2022 році. Але лише чверті вдалось це зробити.

Проте 34,3% опитаних компаній успішно пристосувались до нових реалій. А більше, ніж 43% очікують зростання обсягів бізнесу й надалі.

Генератори, старлінки та офіси за кордоном

що одним із важливих переваг сфери ІТ стала гнучкість. Працівники цієї індустрії мають свободу планування без прив’язки до певних робочих годин та місця, тому можуть працювати у будь-якій точці світу.

За словами CEO і співзасновник компанії Beetroot Андреаса Флодстрома, блекаути критично не вплинули на роботу компаній, особливо рекрутерів. Адже вони перебувають в різних містах, можуть підстраховувати одна одну.

Однак, співбесіди доводиться планувати з урахуванням графіку відключень електроенергії, і це іноді додає стресу. А кандидати просять більше часу на виконання тестового завдання, адже змушені брати до уваги можливі блекаути.

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У коментарі 24 Каналу Ярослав Любінець, співзасновник та голова Ради директорів SoftServe, розповів, що до прикладу, всі офіси SoftServe в Україні оснащені потужними промисловими генераторами, деякі з них були закуплені ще у 2014 році.

Ярослав Любінець Співзасновник та голова Ради директорів SoftServe Ми сформували запаси деталей для їхнього ремонту на випадок, коли це буде потрібно, і закупили запасні мобільні генератори. Маємо також домовленості з постачальником пального, аби робота не зупинялась за жодних обставин.

Крім того, всі офіси SoftServe мають по декілька незалежних каналів Інтернет, в тому числі старлінки. Тому попри масовані атаки об'єктів української інфраструктури, перебої з електропостачанням поки не вплинули суттєво на роботу компанії.

Відтак, переміщувати свої офіси за кордон, якщо ситуація з електроенергією погіршиться, компанія не має потреби, адже вона давно має центри розробки в Польщі, Болгарії, Румунії, Мексиці, Колумбії та Чилі.

Є й погані новини

За даними платформи Djinni, у 2022 році кількість IT-вакансій знизилася на 21% — пропозиція на ринку праці перевищує попит.

Крім того, Владислав Савченко, президент Європейської асоціації програмної інженерії EASE, ще на початку повномасштабної війни розповів в MC.Today , що український IT-ринок почав втрачати

Зарубіжні клієнти один за одним відмовляються підписувати нові контракти з розробниками з України.

Сергій Корольов, керуючий директор в Railsware, в NV Бізнес зауважив, що ефект війни негативно відобразився на IT-індустрій в Україні:

Розрив між кількістю вакансій і претендентів зростає.

Компанії прагнуть скорочувати витрати,

Клієнти вагаються, чи продовжувати співпрацю з українськими командами.

Хоч українські айтівці вміють досягати результатів за будь-яких умов, часті блекаути й інфраструктурні проблеми виглядають значним ризиком для іноземних партнерів.

Яке майбутнє чекає на ринок IT

За словами співзасновника SoftServe, Україна є важливим гравцем на ринку ІТ-талантів і вона ним залишиться надалі.

Наші ІТ-фахівці добре працюють насамперед в розробці нових продуктів, створенні інноваційних рішень, і цим вже встигли завоювати визнання клієнтів. До порівняння, ІТ-компанії з Індії чи азійських країн більше орієнтовані на підтримку великих систем, на об'ємні процеси. Тому сценарій, коли більшість клієнтів повністю перейдуть працювати на інші ринки талантів – малоймовірний, якщо стан безпеки та інфраструктури не погіршиться значною мірою,

– запевняє співрозмовник.

Після перемоги, в Україну надходитиме багато іноземних інвестицій, більше глобальних компаній відкриватимуть свої представництва, прийдуть нові технології та ідеї. Більше українських ІТ-спеціалістів будуть обирати різноманітні локації для роботи та проживання. А отже конкуренція за таланти посилиться.