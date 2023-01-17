Українських ІТ-фахівців не замінять азійці, — співзасновник SoftServe

Попри те, що зараз IT-індустрія переживає не легкі часи, як й всі інші галузі в Україні, це не заважає їй розвиватися надалі. Українські IT-фахівці продовжують добре працювати у створенні інноваційних рішень. Це й завойовує клієнтів. Чому наших фахівців не замінити, розповідає 24 Канал.

Україна є важливим гравцем на ринку ІТ-талантів

Як розповів 24 Каналу Ярослав Любінець, співзасновник SoftServe, Україна залишається на ринку IT-талантів важливим гравцем попри все. Все через те, що українські фахівці добре виконують свою роботу.

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Ярослав Любінець Співзасновник та голова Ради директорів SoftServe Наші ІТ-фахівці добре працюють, насамперед в розробці нових продуктів, створенні інноваційних рішень, і цим вже встигли завоювати визнання клієнтів. До порівняння, ІТ-компанії з Індії чи азійських країн більше орієнтовані на підтримку великих систем, на об'ємні процеси.

Тому сценарій, коли більшість клієнтів повністю перейдуть працювати на інші ринки талантів – малоймовірний, якщо стан безпеки та інфраструктури не погіршиться значною мірою.

Крім того, за словами співрозмовника, після перемоги в Україну почнуть надходитиме чимало іноземних інвестицій.

Відтак, більше глобальних компаній відкриватимуть свої представництва, прийдуть нові технології та ідеї.

Більше українських ІТ-спеціалістів будуть обирати різноманітні локації для роботи та проживання. А отже конкуренція за таланти посилиться.

Як IT-бізнес готується до можливих блекаутів

За словами Ярослава Любінця, всі офіси SoftServe в Україні вже оснащені потужними промисловими генераторами. До прикладу, деякі з них були закуплені ще у 2014 році.

Ми сформували запаси деталей для їхнього ремонту на випадок, коли це буде потрібно, і закупили запасні мобільні генератори. Маємо також домовленості з постачальником пального, аби робота не зупинялась за жодних обставин,

– додає Любінець.

Мають офіси й по декілька незалежних каналів Інтернет. Старлінки теж. Тому перебої з електропостачанням поки не вплинули суттєво на роботу компанії.

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Ба більше, центри розробки компанії знаходяться не тільки в Україні, але й в Польщі, Болгарії, Румунії, Мексиці, Колумбії та Чилі.