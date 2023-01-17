Украина является важным игроком на рынке ІТ-талантов

Как рассказал 24 Каналу Ярослав Любинец, соучредитель SoftServe, Украина остается на рынке IT-талантов важным игроком, несмотря ни на что. Все потому, что украинские специалисты хорошо выполняют свою работу.

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Ярослав Любинец Соучредитель и председатель Совета директоров SoftServe Наши ИТ-специалисты хорошо работают, прежде всего, в разработке новых продуктов, создании инновационных решений, и этим уже успели завоевать признание клиентов. К сравнению, ИТ-компании из Индии или азиатских стран больше ориентированы на поддержку больших систем, на объемные процессы.

Поэтому сценарий, когда большинство клиентов полностью перейдут работать на другие рынки талантов – маловероятен, если состояние безопасности и инфраструктуры не ухудшится в значительной степени.

Кроме того, по словам собеседника, после победы в Украину будут поступать немало иностранных инвестиций.

Следовательно, больше глобальных компаний будут открывать свои представительства, придут новые технологии и идеи.

Больше украинских IT-специалистов будут выбирать разнообразные локации для работы и проживания. А значит, конкуренция за таланты усилится.

Как IT-бизнес готовится к возможным блекаутам

По словам Ярослава Любинца, все офисы SoftServe в Украине уже оснащены промышленными мощными генераторами. Например, некоторые из них были закуплены еще в 2014 году.

Мы сформировали запасы деталей для их ремонта на случай, когда это потребуется, и закупили запасные мобильные генераторы. Есть также договоренности с поставщиком горючего, чтобы работа не останавливалась ни при каких обстоятельствах,

– добавляет Любинец.

Имеют офисы и несколько независимых каналов Интернет. Старлинки тоже. Потому перебои с электроснабжением пока не повлияли существенно на работу компании.

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Более того, центры разработки компании находятся не только в Украине, но и в Польше, Болгарии, Румынии, Мексике, Колумбии и Чили.