Представник країни ЄС закликає Європу повернутися до газу Росії, – ЗМІ

В Італії вимагають відновити імпорт російського газу. Ба більше, представник країн закликав слідувати "тимчасовому пом’якшенню обмежень США".

Про це сказав віцепрем’єр Італії Маттео Сальвіні, про що пише Euractiv.

Читайте також Словаччина подасть до суду на ЄС через заборону російського газу, – Фіцо

Згідно з матеріалом, Маттео Сальвіні – під час мітингу європейських ультраправих сил у Мілані закликав Європейський Союз – закликав призупинити дію Пакту стабільності. Він також заявив, що слід надати негайну гнучкість у державних витратах.

На його думку, таким чином вдасться захистити домогосподарства від стрімкого зростання цін на енергоносії.

Він також виступив за відновлення імпорту російського газу, закликаючи Брюссель слідувати тому, що він назвав "тимчасовим пом’якшенням обмежень США",

– йдеться у тексті.

Зверніть увагу! Сальвіні заявив, що замість того, щоб "закривати школи та фабрики", слід знову закуповувати газ звідусіль, включно з Росією.

Нагадаємо, що вже з цього року Європа поступово відмовляється від російського газу. Про це зокрема повідомляли на сайті пресслужби ЄС.

Відомо зокрема про такі дати:

з 25 квітня 2026 року – припиняються короткострокові контракти на постачання скрапленого природного газу;

з 17 червня 2026 року – короткострокові контракти на постачання трубопровідного газу;

з 1 січня 2027 року – довгострокові контракти на імпорт СПГ;

з 30 вересня 2027 року – імпорт трубопровідного газу за довгостроковими контрактами.

Зверніть увагу! Але держави-члени можуть продовжити цей термін – до 31 жовтня 2027 року – якщо їхні газові сховища будуть заповнені нижче встановлених рівнів.

Що ще слід знати про ситуацію з російським газом?