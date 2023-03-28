Додаткова пенсія на день народження: її можна отримати тільки в одній області України
Джерело:Руслан Марцінків
Пенсіонерам з нагоди їхнього день народження виплачуватимуть матеріальну допомогу. Така ініціатива проводиться вже не вперше в одній з областей України.
Грошовий подарунок на день народження
Як повідомив мер міста Руслан Марцінків, в Івано-Франківську пенсіонерам не лише обласного центру, а й усієї області виділять одноразову матеріальну допомогу на день народження. Крім того, гроші зможуть отримати ще й інваліди І та ІІ групи.
Читайте також Тільки власний газ та вищі тарифи: що чекає на Україну після найважчого опалювального сезонуЗверніть увагу, щоб отримати допомогу потрібно подати заявку у ЦНАП за місцем проживання або на сайті.
До речі, така ініціатива проводиться в області не вперше. Однак які суми отримають пенсіонери – невідомо.
Як подати заявку
Для того, щоб подати заявку в електронному режимі, потрібно:
- Відкрити сторінку сайту, обрати категорію "Сервіси" та авторизуватись за допомогою BankID;
- Після цього виберіть код послуги: для осіб віком від 70 років – 63/95, для осіб з інвалідністю – 63/94.
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Якщо ж ви звернулися для оформлення виплати у ЦНАП, то підготуйте такі документи:
- Копія паспорта та ідентифікаційного коду.
- Копія довідки ВПО, якщо звертається внутрішньо переміщена особа.
- Реквізити банківського рахунку, на які будуть перераховуватися кошти.
- Копію довідки від медкомісії для осіб з інвалідністю.