У відповідь на тарифи Трампа: провінції Канади зупиняють продаж американського алкоголю
- Канада зупиняє продаж американського алкоголю у відповідь на мита США на канадську продукцію.
- Прем'єр-міністри Онтаріо і Нової Шотландії оголосили про заборону продажу американського алкоголю, а Онтаріо розриває контракт із Starlink.
Деякі регіони Канади зупиняють продаж американського алкоголю. Це відбувається у відповідь на запровадження США мит на канадську продукцію, яка складає 25%.
Канада зупиняє продаж американського алкоголю
Про це повідомили очільники низки провінцій, повідомляє 24 Канал з посиланням на премʼєр-міністра Онтаріо Даг Форда та прем’єр-міністра Нової Шотландії Тіма Г'юстона.
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Канада й Онтаріо не починали цю торгівельну війну з президентом Трампом, але команда Канади готова її виграти,
— написав Форд.
Він зазначив, що як перший крок у нашій відповіді Онтаріо:
- розірве наш контракт із Starlink;
- прибере американський алкоголь з полиць LCBO;
- заборонить американським компаніям здійснювати державні закупівлі.
Водночас Г'юстон теж оголосив про заборону продавати алкоголь зі США на території Нової Шотландії.
Ми дамо розпорядження корпорації Nova Scotia Liquor Corporation знову прибрати з прилавків увесь алкоголь зі США, починаючи з сьогоднішнього дня,
— заявив він.
Зверніть увагу! Про схожі обмежувальні заходи щодо американських спиртних напоїв заявили глави деяких провінцій, зокрема Британська Колумбія, Ньюфаундленд тощо.