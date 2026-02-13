"Приватбанк" звернувся до клієнтів: українців попередили щодо карток

"Приватбанк" опублікував важливу та актуальну інформацію для українців. Вона стосується карток банку.

Що відомо про доставку карток від "Приватбанку"?

Річ у тім, що "Приватбанк" продовжить безкоштовно їх доставляти у 2026 році, про що йдеться на сайті.

Член правління "ПриватБанку" з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко розповів, що доставка карток клієнтам банку як Україною, так і за кордон буде безплатною протягом всього поточного року. Зокрема замовити нову картку чи перевипустити вже чинну наразі дуже просто:

оформити заявку за декілька кліків у застосунку Приват24;

отримати картку у відділенні або поштоматі Нової Пошти по Україні;

чи через Нову Пошту або Укрпошту на будь-яку адресу в понад 60 країну світу.

Торік клієнти "ПриватБанку" отримали понад 1,2 мільйона платіжних карток банку. Найчастіше замовляли доставку карток мешканці Києва, Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Одеської, Полтавської та Вінницької областей.

За кордоном картки банку отримали майже 150 тисяч українців у 2025 році. Найбільше замовлень щодо доставки карток "ПриватБанку" зробили до Польщі, Німеччини, Чехії, США, Великої Британії, Франції та Іспанії.

Нагадаємо, від початку війни Приватбанк подовжив строк дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися карткою для оплати товарів та послуг в торговій мережі та зняття готівки,

– наголосили у банку.

Зверніть увагу! За необхідності перевипуску, цифрову картку можна оформити миттєво у Приват24 чи замовити пластикову картку з доставкою.

Які є ще новини щодо банку?

У період блекаутів "Приватбанк" надав бізнесу можливість зняття готівки на касі без комісій – при оплаті товарів бізнес картками. Про це повідомили у банку.

Вже з 1 лютого протягом одного місяця власники бізнес-карток Visa та Mastercard можуть знімати готівку без комісій прямо на касах торгових точок під час оплати покупок.

Як це працює? Підприємець оплачує необхідні для бізнесу або щоденні покупки бізнес-карткою та одразу отримує готівку.

Послуга доступна у понад 200 тисяч торгових точках по всій Україні, включно з великими роздрібними мережами та АЗК:

АТБ;

"Сільпо";

WOG тощо.

Максимальна сума одного зняття становить до 6 тисяч гривень. Кількість операцій зі зняття готівки разом із покупкою – до трьох разів на день.

Важливо! Такий формат орієнтований на типові потреби малого бізнесу: дрібні закупівлі, операційні витрати та швидкі розрахунки.

Що ще слід знати клієнтам "Приватбанку"?

Приватбанк запровадив зміни у 2026 році – якщо фізична особа-підприємець здійснює розрахунки бізнес-карткою на суму від 15 тисяч гривень на місяць, то вартість обслуговування рахунку становитиме 0 гривень. Це системне рішення, яке закладається в довгострокову тарифну політику банку.

Також клієнти банку повинні актуалізувати свої дані. І це навіть за умови, що вони не змінилися. Якщо є клієнт проігнорує ці вимоги, то може втратити доступ до рахунку "Приватбанку".