Замість Росії: одна з країн зможе постачати нафти до Угорщини по "Дружбі"
- Казахстан розглядає можливість постачання нафти до Угорщини через трубопровід "Дружба", залежно від комерційних переговорів.
- Перша тестова партія нафти була відправлена влітку через Хорватію, а технічна можливість транспортування через "Дружбу" існує.
Казахстан не виключає можливість постачання нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба". Остаточне рішення буде залежати від комерційних переговорів з партнерами.
Чи буде Казахстан постачати нафту до Угорщини?
Казахстан розглядає можливість постачання своєї нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба". Про це повідомив міністр енергетики країни Єрлан Аккенженов та зазначив, що влітку вже була відправлена тестова партія сировини до Угорщини через територію Хорватії, пише 24 Канал з посиланням РосЗМІ.
За його словами, технічна можливість транспортування по "Дружбі" існує, проте питанням комерційних умов займається казахстанська національна нафтогазова компанія"КазМунайГаз".
Саме вона займається розширенням співпраці та збільшенням обсягів експорту.
Важливо! Раніше "КазМунайГаз" в рамках співпраці направив до Угорщини першу партію нафти обсягом 85 тисяч тонн. Вона була доставлена морем з Новоросійська до хорватського порту Омішаль, звідки по Адріатичному нафтопроводу, що знаходиться під управлінням компанії Jadranski naftovod, сировина надійшла на угорський НПЗ в Сазхаломбатті.
Аккенженов також уточнив, що технічно можливо наростити постачання до Німеччини тим самим маршрутом, але рішення залежить від підсумків переговорів між компаніями.
Міністерство, підкреслив він, відповідає за політику і технічні можливості, які при необхідності може забезпечити.
Що потрібно знати про постачання нафти в Угорщину?
Атаки України на нафтопровід "Дружба" завдали значної шкоди експортним доходам Росії від нафти та підірвали стійкість її державного бюджету. За оцінками експертів, переривання постачань цим ключовим маршрутом могло коштувати Москві щоденних збитків у розмірі десятків мільйонів доларів. Лише в липні 2025 року до Угорщини через "Дружбу" надійшло 436 тисяч тонн російської нафти, а до Словаччини – близько 356 тисяч тонн.
Після пошкоджень нафтопровід "Дружба" було відремонтовано та знову запущено, і російська нафта відновила надходження до Угорщини та Словаччини. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто публічно висловив занепокоєння атаками на інфраструктуру, підкресливши їхню загрозу для енергетичної безпеки та стабільності.