Трамп отримав новий козир: війна в Ірані посилює залежність Китаю від США
- Китай збільшує імпорт американського етану до рекордних 800 тисяч тонн через війну в Ірані, що порушила постачання нафти та газу.
- Постачання етану може стати важливим козирем для Дональда Трампа під час запланованого візиту до Китаю в травні.
Цього місяця Китай має намір імпортувати рекордні обсяги американського газу етану. Через війну в Ірані нафтохімічні підприємства змушені шукати альтернативну сировину, оскільки головні постачання порушені.
Чому Китай стає залежним від США?
За даними китайської консалтингової компанії JLC, у квітні постачання етану зі США можуть сягнути історичного максимуму у 800 тисяч тонн. Це приблизно на 60% більше, ніж в середньому за місяць, пише Bloomberg.
Наразі частина підприємств Китаю переходить на використання етану, намагаючись компенсувати перебої із постачанням нафти для переробки та скрапленого газу через блокування Ормузької протоки.
Річ у тім, що етан, який є компонентом природного газу, широко використовують для виробництва базової сировини для пластмас (етилену). Однак у постачанні цього ресурсу Китай наразі майже повністю залежить від США.
Американський етан став для Китаю найбільш вигідною альтернативою завдяки стабільності постачання та нижчій ціні. Станом на 15 квітня прибутковість виробництва етилену з етану була вдесятеро вищою, ніж із нафти,
– говорить аналітикиня JLC Ши Ліньлінь.
Водночас попит на етан у Китаї росте через розширення виробничих потужностей:
- компанія Wanhua Chemical Group відкрила нову установку з переробки етану;
- а Sinopec Ineos Petrochemical Co. запустила мультисировинний комплекс.
Важливо! Минулого року етан політична напруга між Пекіном і Вашингтоном зросла зокрема і через постачання етану. Це сталося після того, як США посилили експортні обмеження на тлі торгівельного конфлікту.
Який козир отримав Трамп?
Китай активно нарощує закупівлі етану якраз напередодні запланованого на середину травня візиту президента США Дональда Трампа до Пекіна.
Аналітики очікують, що енергетичне співробітництво стане однією з головних тем переговорів між лідерами країн, особливо якщо війна з Іраном затягнеться. А постачання етану до Китаю може бути важливим козирем для американського президента у цих перемовинах.
Нагадаємо, зустріч Трампа із Сі Цзіньпіном мала відбутися з 31 березня до 2 квітня. Однак через війну в Ірані президент США 17 березня попросив відкласти її, пише CNBC.
Ми ведемо переговори з Китаєм. Я б із задоволенням поїхав, але через війну я хочу залишитися тут. Я відчуваю, що мушу бути тут. Тому ми попросили відкласти візит приблизно на місяць,
– розповів Трамп.
Пізніше прессекретарка Білого дому Каролін Левітт повідомила, що зустріч американського і китайського лідерів відбудеться в Пекіні 14 – 15 травня.
Зауважте! В Києві та Брюсселі покладають великі надії на відвідини Трампом Китаю. Адже однією з важливих тем під час переговорів має стати війна в Україні.
Як війна в Ірані вдарила по постачанням у світі?
Міжнародне енергетичне агентство звертає увагу, що саме нафтохімічна сировина першою відчула наслідки війни, причому найбільш різко. Через перебої з постачанням логістичні ланцюги в Азії фактично розбалансовані, а країни змушені оперативно перебудовувати закупівлі.
У Європі ситуація також ускладнюється через стрімке зростання цін на газ. На тлі обмеження постачань вартість палива підскочила до 70%. Проблему посилює низький рівень запасів після зими, через що країни ЄС змушені активніше конкурувати за ресурси на глобальному ринку.
Паралельно загострюється проблема дефіциту авіаційного пального. Європейські авіакомпанії попереджають, що нестача може стати особливо відчутною напередодні літнього сезону подорожей. Якщо поставки з Близького Сходу не відновляться, це може призвести до зростання цін на авіаквитки, скорочення рейсів і навіть тимчасових обмежень на використання авіагасу в окремих країнах.