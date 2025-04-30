Китай скасував тариф у розмірі 125% на одну категорію товару з США
- Китай скасував 125% тариф на імпорт етану зі США, що зменшить тиск на китайські компанії та забезпечить збут для етану з США.
- Китай купує майже половину американського етану, а експорт цього ресурсу з США постійно зростає.
Китай скасував 125% тариф на імпорт етану зі США, запроваджений на початку цього місяця. Це один із ряду товарів, щодо яких було надано винятки з митного обкладання.
Китай скасував тарифи на 125% на етан
Цей крок зменшить тиск на китайські компанії, які імпортують американський етан для виробництва нафтохімічної продукції, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Ба більше, це також забезпечить збут для цієї рідини природного газу, що є побічним продуктом видобутку сланцевого газу у США.
За словами джерел, з якими спілкувалося Reuters, тариф на етан було скасовано в останні дні. Однак офіційного оголошення про це не було.
Минулого тижня Reuters повідомляло, що також було надано митні винятки для деяких фармацевтичних, аерокосмічних і напівпровідникових продуктів, оскільки Пекін намагається пом’якшити економічний вплив торгової війни зі США.
Чому Китай підвищив мита?
Китай купує майже половину американського етану, експорт якого сягнув рекордних 492 тисячі барелів на добу у 2024 році, згідно з даними Управління енергетичної інформації США (EIA). EIA очікує, що експорт етану зі США зросте до 530 тисяч барелів на добу у 2025 році та до 630 тисяч барелів у 2026 році.
Зауважте! Імпортерами етану в Китаї є компанії Satellite Chemical, SP Chemicals, Sinopec, Sanjiang Fine Chemical та Wanhua Chemical Group, тоді як головними американськими експортерами є Enterprise Products Partners та Energy Transfer.