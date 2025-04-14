Китай закликає США скасувати тарифи та відновити конструктивний діалог

У неділю Китай звернувся до Сполучених Штатів із закликом переглянути свою торгівельну політику. Країна вимагає скасувати підвищення мит та повернутися до формату взаємоповаги у відносинах із Пекіном.

Китай закликає США "виправити помилку"

Міністерство торгівлі КНР закликало США зробити реальні кроки для виправлення своїх дій, передає 24 Канал з посиланням на France24.

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Ми закликаємо США…зробити великий крок для виправлення своїх помилок, повністю скасувати хибну практику "взаємних тарифів" і повернутися на правильний шлях взаємної поваги,

– зазначили у міністерстві.

Раніше, у п’ятницю американська митна служба оголосила про виключення низки китайських товарів – зокрема смартфонів, ноутбуків та чипів пам’яті – з-під дії загальних мит.

Міністерство торгівлі Китаю назвало рішення США про часткове скасування тарифів «невеликим кроком» і зазначило, що Пекін наразі аналізує його наслідки.

Ці винятки, як очікується, принесуть вигоду американським технологічним компаніям, зокрема Apple, Nvidia, Dell та іншим, які активно використовують китайські виробничі потужності.

До слова! 9 квітня мали набрати чинності нові імпортні мита США. Після заяви Китаю про дзеркальні тарифи, Вашингтон відповів намірами підвищити мита на китайську продукцію до 104%, на що Пекін оголосив про збільшення тарифів на американські товари до 84%.