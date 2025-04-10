За його словами, Китай не бажає поразки Росії у війні проти України, оскільки це порушить його власні стратегічні плани. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

Дивіться також Росія використовує широку мережу реклами для вербування китайців на війну, – The Guardian

Чому Китай закриває очі на участь його громадян у війні в Україні

"Китай дійсно має інтерес у тому, як розгортаються події. І я не думаю, що вони мають якусь особливу прихильність до Росії, але вони мають прихильність до російської нафти і газу. І вони хочуть мати можливість пересуватися через Арктику. Тому я думаю, що вони воліють мати статус-кво з Росією, а не крах російського чи путінського режиму", – каже Годжес.

Він утримався від точного визначення масштабів участі китайських громадян у бойових діях на боці РФ, припустивши, що це можуть бути як окремі добровольці, так і більші групи.

"Я не знаю. Можливо, їх тисячі. Ми просто про це ще не знаємо. Я маю на увазі, що, як завжди буває в таких війнах, люди з інших країн приєднуються до однієї зі сторін з різних причин. Так само, як і багато європейців, навіть американців, які воюють на боці України. Є солдати з Білорусі, які воюють з Україною проти Росії. (...) Але що більш важливо – я думаю, це те, що Китай надає матеріальну підтримку Росії, що дозволяє їм продовжувати воювати", – заявив ексгенерал.

Колишній командувач також звернув увагу на дивну економічну політику нинішньої адміністрації США: Дональд Трамп запровадив мита проти китайських товарів, але не зробив нічого подібного щодо російських.

"Утворився цей дивний трикутник: Китай допомагає Росії, адміністрація Трампа чинить великий тиск на Китай, але не тисне на Росію. На мою думку, це свідчить про те, що адміністрація Трампа не має послідовної стратегії або не зацікавлена в тому, щоб допомогти Україні перемогти Росію. Я не можу розгледіти, яка насправді стратегія", – визнає Годжес.