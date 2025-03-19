Найдовший період за майже два роки: Китай зупинив імпорт газу з США

Китай вже 40 днів не імпортує скраплений природний газ із США. Це найдовша пауза майже за два роки.

Китай припинив імпортувати газ з США

Річ у тім, що трейдери змушені перенаправляти поставки, аби уникнути китайських тарифів на цей ресурс, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Санкції США розірвали угоди: державні китайські компанії припиняють закупівлю російської нафти

Згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, це найдовший період без поставок з червня 2023 року. Станом на зараз жодне судно з США не прямує до Китаю.

Торгівельна війна, яку спровокувала адміністрація Дональда Трампа, загрожує розривом між найбільшим у світі продавцем і покупцем СПГ. Зокрема 10 лютого Китай запровадив 15% тариф на імпорт американського газу у відповідь на загальні мита США на китайський експорт.

Зауважте! У відповідь китайські покупці, що мають довгострокові контракти з американськими проєктами, перепродають ці поставки в Європу. Про це свідчать дані трейдерів.

Китай шукає альтернатив щодо СПГ

Також китайські компанії не поспішають підписувати нові угоди з американськими СПГ-терміналами і шукають альтернативу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні або на Близькому Сході. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

У понеділок компанія China Resources Gas International погодилася купувати СПГ в австралійської Woodside Energy Group Ltd. Пекін купувати його протягом 15 років з 2027 року.

Зверніть увагу! Це перша за багато років довгострокова угода між китайськими та австралійськими компаніями, яка стала можливою після покращення торгівельних відносин між Канберрою і Пекіном.

Пекін збільшує власне виробництво газу

Китай також зміцнює енергетичну безпеку, збільшуючи власне виробництво газу. Це допоможе країні стримувати зростання імпорту. Зокрема видобуток постійно зростає. А за перші два місяці 2025 року зріс на 3,7% у річному вимірі.

Одночасно дешевші альтернативи із Росії знижують попит Китаю на морський газ. Мова йде про:

вугілля;

відновлювані джерела енергії;

трубопровідний газ.

Остання торгова війна за першого президентства Трампа повністю зупинила експорт СПГ зі США до Китаю. З моменту відновлення поставок у 2020 році китайський імпорт американського газу значно зріс, у середньому перевищуючи 400 000 тонн на місяць,

– пише видання.

Важливо! У січні Державний секретар Марко Рубіо заявив, що СПГ має стати важелем у новому раунді торгових переговорів. Але Китай не поспішає йти назустріч, що ускладнює ситуацію для американських розробників, які намагаються укладати нові контракти для запуску проєктів.