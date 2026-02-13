План провалюють уже 6 років поспіль: центробанк Росії може змінити стратегію

Нещодавнє підвищення податків у Росії створює нову загрозу для досягнення довгоочікуваної цільової інфляції – 4%. Мета залишалася примарною для центробанку вже 6 років поспіль, зокрема через наслідки вторгнення в Україну та західні санкції.

Чи знизять у Росії базову ставку?

Тож тепер під питанням опинилося подальше зниження ключової процентної ставки. У Bloomberg опитали вісьмох експертів, і лише двоє припустили такий сценарій змін щодо поточного рівня у 16%.

У п'ятницю, 13 лютого, центробанк країни-агресорки оголосить своє рішення щодо базової ставки. Очікується, що він залишить її без змін – після 5 послідовних знижень у 2025 році.

Пауза потрібна політикам для оцінки впливу свого попереднього рішення. Після підвищення податків з метою скорочення бюджетного дефіциту ціни почали зростати.

Саме для сповільнення цього процесу може знадобитися перерва в пом'якшенні монетарної політики, про що голова центробанку Ельвіра Набіулліна вже попереджала.

Тож високі інфляційні очікування, подорожчання після підвищення ПДВ і зростання комунальних тарифів можуть зірвати прогрес у стримуванні інфляції вже сьомий рік поспіль.

Зверніть увагу! За опитуванням економістів і даними самого центробанку, січнева інфляція в Росії (2%) вже перевищила рівень (1,95%), сумісний із досягненням річної цілі.

Центробанк висловив занепокоєння: в останньому звіті неодноразово наголошують на необхідності збереження жорстких монетарних умов та обережності в ухваленні рішень.

Інфляційні очікування серед підприємств у січні зросли до найвищого рівня з 2022 року,

– пише Bloomberg.

Нагадаємо, росіяни почали агресивно знижувати ключову ставку з рекордних 21% у червні 2025 року, після перших ознак послаблення цінового тиску. Згодом темпи сповільнилися, а станом на зараз вона становить 16%.

Нагадаємо, представник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван ексклюзивно для Guardian прокоментував ефект західних санкцій. За його словами, підтримання військової машини Володимира Путіна дедалі дорожче обходиться країні-агресорці – нафтові доходи швидко скорочуються, інфляція тримається близько 6%, а процентні ставки сягнули 16%.

У якому стані російська економіка?