Половина пенсії під загрозою: хто втратить виплати і як цього уникнути
- Пенсії в Україні можуть зменшитися до 50% для боржників за аліментами, осіб, які завдали фінансових збитків підприємству чи шкоди іншим людям.
- Пенсійний фонд радить пенсіонерам контролювати свою пенсійну справу та стежити за судовими рішеннями, оскільки утримання можуть відбуватися без попередження.
В Україні пенсії можуть скорочуватися через судові рішення, постанови або вироки. Існує три ситуації, за яких виплати можуть зменшитися наполовину.
У кого можуть забрати половину пенсії
Це стосується боржників за аліментами, а також осіб, які завдали фінансових збитків підприємству чи шкоди іншим людям, розповів Пенсійний фонд, передає 24 Канал. А саме, пенсійні виплати можуть бути зменшені до 50% у таких ситуаціях:
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- сплата аліментів на утримання дітей, колишнього чоловіка/дружини чи батьків;
- відшкодування шкоди, заподіяної іншій особі, наприклад, у разі завдання травми;
- компенсація збитків підприємству, якщо пенсіонер, працюючи в ньому, спричинив матеріальні втрати.
У Пенсійному фонді наголошують, що пенсіонерам важливо контролювати свою пенсійну справу, своєчасно повідомляти про зміни статусу. А також ретельно стежити за судовими рішеннями, оскільки утримання можуть відбуватися без попередження.
Зверніть увагу! В інших випадках максимальний розмір утримань з пенсії не перевищує 20%.