Хто з пенсіонерів отримає доплату майже 1000 гривень у січні

Українські пенсіонери мають право на надбавки та доплати для пенсії. Завдяки цим додатковим виплатам, пенсії можуть значно зрости.

Хто може збільшити пенсію на майже 1000 гривень

Пенсіонери, що мають погіршений стан здоров'я і потребують стороннього догляду можуть отримати спеціальну доплату, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".

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Ця доплата розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто, станом на тепер, це значення – 944 гривні.

Які умови для отримання цієї надбавки:

пенсіонер має бути старше 80 років;

проживати на самоті і потребувати догляду від сторонніх осіб;

отримувати пенсію за віком.

Зверніть увагу! Щоб отримати таку доплату особа має звернутись у ПФУ і надати документи, що підтверджують погіршений стан здоров'я і потребу у сторонньому догляді.