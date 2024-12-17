Хто може збільшити пенсію на майже 1000 гривень

Пенсіонери, що мають погіршений стан здоров'я і потребують стороннього догляду можуть отримати спеціальну доплату, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".

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Ця доплата розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто, станом на тепер, це значення – 944 гривні.

Які умови для отримання цієї надбавки:

пенсіонер має бути старше 80 років;

проживати на самоті і потребувати догляду від сторонніх осіб;

отримувати пенсію за віком.

Зверніть увагу! Щоб отримати таку доплату особа має звернутись у ПФУ і надати документи, що підтверджують погіршений стан здоров'я і потребу у сторонньому догляді.