Хто може збільшити пенсію на майже 1000 гривень
Пенсіонери, що мають погіршений стан здоров'я і потребують стороннього догляду можуть отримати спеціальну доплату, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".
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Ця доплата розраховується як 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто, станом на тепер, це значення – 944 гривні.
Які умови для отримання цієї надбавки:
- пенсіонер має бути старше 80 років;
- проживати на самоті і потребувати догляду від сторонніх осіб;
- отримувати пенсію за віком.
Зверніть увагу! Щоб отримати таку доплату особа має звернутись у ПФУ і надати документи, що підтверджують погіршений стан здоров'я і потребу у сторонньому догляді.