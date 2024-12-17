Кто может увеличить пенсию почти на 1000 гривен

Пенсионеры, имеющие ухудшенное состояние здоровья и нуждающиеся в постороннем уходе могут получить специальную доплату, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

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Эта доплата рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть, по состоянию на теперь, это значение – 944 гривны.

Какие условия для получения этой надбавки:

пенсионер должен быть старше 80 лет;

проживать в одиночестве и нуждаться в уходе от посторонних лиц;

получать пенсию по возрасту.

Обратите внимание! Чтобы получить такую доплату лицо должно обратиться в ПФУ и предоставить документы, подтверждающие ухудшенное состояние здоровья и потребность в постороннем уходе.