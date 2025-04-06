Частину пенсії заберуть вже незабаром: хто опинився у зоні ризику

Деякі пенсіонери залишаться без доплат до пенсії – таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів України. Кому варто до цього підготуватись, читайте далі.

Хто втратить частину пенсії

Мова йде про пенсії для постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Такі зміни передбачені нововведеннями, зокрема постановою Кабінету Міністрів від 7 березня 2025 року, передає 24 Канал.

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Цією постановою уточнюється, як повинні вноситися відомості про місце проживання осіб, які живуть у зоні безумовного (обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення, для отримання відповідних доплат.

Важливо! З 1 січня відновлено призначення надбавок до пенсії для осіб, які проживають у чорнобильській зоні. Однак ці доплати складають лише 2361 гривню і надаються дуже обмеженій кількості осіб.

Хто досі може отримувати доплату за проживання

Згідно з оновленим порядком, якщо в Єдиному державному демографічному реєстрі та в системі міграційної служби відсутні відомості про місце проживання в відповідних зонах станом на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року, особа може звернутися до органу реєстрації.

Відразу після того, як Пенсійний фонд підтвердить факт проживання, доплату встановлять з 1 січня 2025 року, тобто здійснять виплату за весь період з початку року.