Сполучені Штати заявили про готовність посилити економічний тиск на Росію. Міністр фінансів Скотт Бессент пояснив, що для цього необхідна рішуча підтримка європейських союзників.

У Білому домі готові на серйозні рішення, що разюче вдарять по економіці Росії. Про таке стало відомо із заяви репортера з питань економічної політики в The New York Tisme Алана Рапопорта, передає 24 Канал.

Що сказав Бессент про економічний тиск на Росію?

За словами глави Мінфіну США Скота Бессента, Вашингтон розглядає можливість запровадження нових санкцій, зокрема другорядних.

Ймовірно, вдасться ухвалити також підвищення мит для країн, які продовжують купувати російську нафту. Такий крок, вважають у США, може серйозно вдарити по економіці Росії.

Ми готові до рішучих дій, але без участі європейських партнерів цього буде недостатньо,

– зазначив Бессент.

У Білому домі вважають, що посилення санкційного тиску здатне довести економіку Росії до межі колапсу та змусити Путіна піти на переговори.

Що відомо про запровадження санкцій проти Росії?