США погрожують Росії економічним колапсом: Бессент розкрив головні умови
- США планують посилити економічний тиск на Росію за допомогою нових санкцій та підвищення мит на країни, що купують російську нафту.
- Для успішного впровадження цих заходів потрібна підтримка європейських союзників, щоб серйозно вплинути на економіку Росії.
Сполучені Штати заявили про готовність посилити економічний тиск на Росію. Міністр фінансів Скотт Бессент пояснив, що для цього необхідна рішуча підтримка європейських союзників.
У Білому домі готові на серйозні рішення, що разюче вдарять по економіці Росії. Про таке стало відомо із заяви репортера з питань економічної політики в The New York Tisme Алана Рапопорта, передає 24 Канал.
Що сказав Бессент про економічний тиск на Росію?
За словами глави Мінфіну США Скота Бессента, Вашингтон розглядає можливість запровадження нових санкцій, зокрема другорядних.
Ймовірно, вдасться ухвалити також підвищення мит для країн, які продовжують купувати російську нафту. Такий крок, вважають у США, може серйозно вдарити по економіці Росії.
Ми готові до рішучих дій, але без участі європейських партнерів цього буде недостатньо,
– зазначив Бессент.
У Білому домі вважають, що посилення санкційного тиску здатне довести економіку Росії до межі колапсу та змусити Путіна піти на переговори.
Що відомо про запровадження санкцій проти Росії?
- Політологиня Анна Білівітіна наголошує, що Росія не зацікавлена в переговорах і її можна лише змусити сісти за стіл перемовин, зокрема за допомогою потужних санкцій.
- Своєю чергою президент США Дональд Трамп визнає, що ні Володимир Зеленський, ні Путін наразі не готові до особистої зустрічі, що ускладнює шлях до мирного врегулювання.
- Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі "Коаліції охочих" 4 вересня заявив, що санкції проти Кремля будуть посилені, якщо він не демонструватиме готовність до миру.
- Тим часом російські танкери, що перебувають під санкціями, доставили до Китаю два вантажі зрідженого природного газу з проєкту Arctic LNG 2.
- За даними Reuters, один із танкерів прибув невдовзі після візиту Володимира Путіна до Китаю, де він брав участь у саміті ШОС і військовому параді з нагоди завершення Другої світової війни.