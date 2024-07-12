Перегляд тарифів на світло в Україні: коли чекати повторного підвищення

Тариф на світло вже зріс цього року, зокрема, ціна для населення майже подвоїлася. Міністр енергетики розповів, коли варто очікувати наступного підвищення.

Коли буде повторне підвищення тарифу на світло

До завершення осінньо-зимового періоду 2024/2025 років не буде проводитись перегляд тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко у відповіді на запит нардепа Олексія Кучеренка.

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Ціна на електричну енергію для побутових споживачів згідно Постанови №632 затверджена до 30 квітня 2025 року. Тобто до закінчення осінньо-зимового періоду 2024/2025 років тариф на електроенергію для побутових споживачів переглядатись не буде,

– йдеться у документі.



Проте, підвищення тарифів є необхідним заходом. Зокрема, зростання вартості електроенергії пояснюється значними пошкодженнями енергетичної системи. Щоб відновити енергетичну систему – потрібне фінансування. Одним зі способів отримання цих коштів є підвищення тарифів.

! З початку червня 2024 року для всіх мешканців країни встановили однакову фіксовану ціну на електроенергію у розмірі 4,32 гривні за кіловат-годину, незалежно від обсягу споживання.