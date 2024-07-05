В яких областях і коли буде цілий день без відключення світла: графік
Джерело:Укренерго
З 9 липня по 24 липня в усіх областях України змінять графіки відключень. В один із днів впродовж цих 2 тижнів для однієї або декількох областей не вимикатимуть світло. Але у решту днів обмеження діятимуть відповідно до графіків.
Коли по областях не буде обмежень
Як пояснюють в Укренерго, дні без відключень запроваджено для того, щоб виміряти фактичне споживання електроенергії в кожній області. Це дає більш чітко прогнозувати режим роботи енергосистеми.
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- 9 липня – Дніпропетровська область,
- 10 липня – місто Київ,
- 11 липня – Київська та Хмельницька області,
- 12 липня – Донецька, Чернігівська та Одеська області,
- 16 липня – Запорізька, Вінницька та Рівненська області,
- 18 липня: Волинська, Львівська та Чернівецька області,
- 19 липня: Тернопільська, Полтавська, Херсонська та Закарпатська області,
- 23 липня: Черкаська, Харківська та Миколаївська області,
- 24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська та Кіровоградська області,
- Водночас вимірювання не застосовуються для тимчасово окупованих територій.
У яких областях та коли буде світло впродовж дня / Інфографіка Укренерго
Почергово у кожній області на один день повністю будуть зняті обмеження споживання. Оскільки в системі є дефіцит енергії, спричинений масованими російськими атаками, одночасно в областях, де не проводяться виміри в конкретний день, обмеження споживання можуть бути дещо змінені,
– зазначає оператор системи передачі.