В яких областях і коли буде цілий день без відключення світла: графік

З 9 липня по 24 липня в усіх областях України змінять графіки відключень. В один із днів впродовж цих 2 тижнів для однієї або декількох областей не вимикатимуть світло. Але у решту днів обмеження діятимуть відповідно до графіків.

Коли по областях не буде обмежень

Як пояснюють в Укренерго, дні без відключень запроваджено для того, щоб виміряти фактичне споживання електроенергії в кожній області. Це дає більш чітко прогнозувати режим роботи енергосистеми.

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9 липня – Дніпропетровська область,

– Дніпропетровська область, 10 липня – місто Київ,

– місто Київ, 11 липня – Київська та Хмельницька області,

– Київська та Хмельницька області, 12 липня – Донецька, Чернігівська та Одеська області,

– Донецька, Чернігівська та Одеська області, 16 липня – Запорізька, Вінницька та Рівненська області,

– Запорізька, Вінницька та Рівненська області, 18 липня: Волинська, Львівська та Чернівецька області,

Волинська, Львівська та Чернівецька області, 19 липня: Тернопільська, Полтавська, Херсонська та Закарпатська області,

Тернопільська, Полтавська, Херсонська та Закарпатська області, 23 липня: Черкаська, Харківська та Миколаївська області,

Черкаська, Харківська та Миколаївська області, 24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська та Кіровоградська області,

Житомирська, Івано-Франківська, Сумська та Кіровоградська області, Водночас вимірювання не застосовуються для тимчасово окупованих територій.



У яких областях та коли буде світло впродовж дня / Інфографіка Укренерго

Почергово у кожній області на один день повністю будуть зняті обмеження споживання. Оскільки в системі є дефіцит енергії, спричинений масованими російськими атаками, одночасно в областях, де не проводяться виміри в конкретний день, обмеження споживання можуть бути дещо змінені,

– зазначає оператор системи передачі.

На випадок повторення масових ракетних обстрілів росіян по енергетичній інфраструктурі України проведення режимних вимірів буде перенесене.