Звільнення від мобілізації: які категорії людей похилого віку можуть не служити

15 вересня 2024, 13:27
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Автор: Валерія Городинська

Чоловіки, а також жінки з відповідними спеціальностями, віком від 18 до 60 року повинні мати військово-обліковий документ. Водночас призовний вік в Україні починається з 25 років. Винятки щодо мобілізації стосуються пенсіонерів, які можуть бути звільнені від служби.

Хто з пенсіонерів може бути звільнений від мобілізації

Є декілька категорій осіб похилого віку, які можуть не проходити військову службу. Йдеться про тих, кому не дозволяє вік, стан здоров'я, а також тих, хто доглядає за своїми непрацездатними родичами. 

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  • Ті пенсіонери, які вже досягли 60 років і ті, які отримують пенсію за віком або через інвалідність, звільняються від мобілізації. 
  • Стан здоров'я впливає на мобілізацію пенсіонера. Йдеться про захворювання та травми, які роблять їх непридатними для служби. 
  • Ті особи похилого віку, які постійно доглядають за родичами, які непрацездатні, також звільняються від мобілізації. Втім для цього варто мати відповідні документи, які підтверджують статус опікуна. 
  • Крім того, пенсіонери зі статусом ветеранів праці та іншими спеціальними заслугами перед державою входять до такої категорії.

Для підтвердження звільнення від мобілізації, пенсіонеру необхідно звернутися до військкомату та надати документи, а саме:

  • Пенсійне посвідчення, 
  • Медичні довідки, що підтверджують стан здоров’я, 
  • Або документи, що підтверджують опікунство або інші підстави для звільнення. 