Звільнення від мобілізації: які категорії людей похилого віку можуть не служити
15 вересня 2024, 13:27Читать новость на русском
Чоловіки, а також жінки з відповідними спеціальностями, віком від 18 до 60 року повинні мати військово-обліковий документ. Водночас призовний вік в Україні починається з 25 років. Винятки щодо мобілізації стосуються пенсіонерів, які можуть бути звільнені від служби.
Хто з пенсіонерів може бути звільнений від мобілізації
Є декілька категорій осіб похилого віку, які можуть не проходити військову службу. Йдеться про тих, кому не дозволяє вік, стан здоров'я, а також тих, хто доглядає за своїми непрацездатними родичами.
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- Ті пенсіонери, які вже досягли 60 років і ті, які отримують пенсію за віком або через інвалідність, звільняються від мобілізації.
- Стан здоров'я впливає на мобілізацію пенсіонера. Йдеться про захворювання та травми, які роблять їх непридатними для служби.
- Ті особи похилого віку, які постійно доглядають за родичами, які непрацездатні, також звільняються від мобілізації. Втім для цього варто мати відповідні документи, які підтверджують статус опікуна.
- Крім того, пенсіонери зі статусом ветеранів праці та іншими спеціальними заслугами перед державою входять до такої категорії.
Для підтвердження звільнення від мобілізації, пенсіонеру необхідно звернутися до військкомату та надати документи, а саме:
- Пенсійне посвідчення,
- Медичні довідки, що підтверджують стан здоров’я,
- Або документи, що підтверджують опікунство або інші підстави для звільнення.