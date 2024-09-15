Звільнення від мобілізації: які категорії людей похилого віку можуть не служити

Чоловіки, а також жінки з відповідними спеціальностями, віком від 18 до 60 року повинні мати військово-обліковий документ. Водночас призовний вік в Україні починається з 25 років. Винятки щодо мобілізації стосуються пенсіонерів, які можуть бути звільнені від служби.

Хто з пенсіонерів може бути звільнений від мобілізації

Є декілька категорій осіб похилого віку, які можуть не проходити військову службу. Йдеться про тих, кому не дозволяє вік, стан здоров'я, а також тих, хто доглядає за своїми непрацездатними родичами.

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Ті пенсіонери, які вже досягли 60 років і ті, які отримують пенсію за віком або через інвалідність, звільняються від мобілізації.

Стан здоров'я впливає на мобілізацію пенсіонера. Йдеться про захворювання та травми, які роблять їх непридатними для служби.

Ті особи похилого віку, які постійно доглядають за родичами, які непрацездатні, також звільняються від мобілізації. Втім для цього варто мати відповідні документи, які підтверджують статус опікуна.

Крім того, пенсіонери зі статусом ветеранів праці та іншими спеціальними заслугами перед державою входять до такої категорії.

Для підтвердження звільнення від мобілізації, пенсіонеру необхідно звернутися до військкомату та надати документи, а саме: