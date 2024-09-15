Хто з пенсіонерів може бути звільнений від мобілізації

Є декілька категорій осіб похилого віку, які можуть не проходити військову службу. Йдеться про тих, кому не дозволяє вік, стан здоров'я, а також ті, хто доглядає за своїми непрацездатними родичами.

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  • Ті пенсіонери, які вже досягли 60 років і ті, які отримують пенсію за віком або через інвалідність, звільняються від мобілізації.
  • Стан здоров'я впливає на мобілізацію пенсіонера. Йдеться про захворювання та травми, які роблять їх непридатними для служби.
  • Ті особи похилого віку, які постійно доглядають за родичами, які непрацездатні, також звільняються від мобілізації. Втім для цього варто мати відповідні документи, які підтверджують статус опікуна.
  • Крім того, пенсіонери зі статусом ветеранів праці та іншими спеціальними заслугами перед державою входять до такої категорії.

Для підтвердження звільнення від мобілізації, пенсіонеру необхідно звернутися до військкомату та надати документи, а саме:

  • Пенсійне посвідчення,
  • Медичні довідки, що підтверджують стан здоров’я,
  • Або документи, що підтверджують опікунство або інші підстави для звільнення.