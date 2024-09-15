Кто из пенсионеров может быть освобожден от мобилизации
Есть несколько категорий лиц пожилого возраста, которые могут не проходить военную службу. Речь идет о тех, кому не позволяет возраст, состояние здоровья, а также те, кто ухаживает за своими нетрудоспособными родственниками.
Читайте также Чем позже, тем лучше: почему украинцам выгодно выходить на пенсию с опозданием
- Те пенсионеры, которые уже достигли 60 лет и те, которые получают пенсию по возрасту или по инвалидности, освобождаются от мобилизации.
- Состояние здоровья влияет на мобилизацию пенсионера. Речь идет о заболеваниях и травмах, которые делают их непригодными для службы.
- Те лица пожилого возраста, которые постоянно ухаживают за родственниками, которые нетрудоспособны, также освобождаются от мобилизации. Впрочем, для этого следует иметь соответствующие документы, подтверждающие статус опекуна.
- Кроме того, пенсионеры со статусом ветеранов труда и другими специальными заслугами перед государством входят в такую категорию.
Для подтверждения освобождения от мобилизации, пенсионеру необходимо обратиться в военкомат и предоставить документы, а именно:
- Пенсионное удостоверение,
- Медицинские справки, подтверждающие состояние здоровья,
- Или документы, подтверждающие опекунство или другие основания для освобождения.