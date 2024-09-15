Кто из пенсионеров может быть освобожден от мобилизации

Есть несколько категорий лиц пожилого возраста, которые могут не проходить военную службу. Речь идет о тех, кому не позволяет возраст, состояние здоровья, а также те, кто ухаживает за своими нетрудоспособными родственниками.

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  • Те пенсионеры, которые уже достигли 60 лет и те, которые получают пенсию по возрасту или по инвалидности, освобождаются от мобилизации.
  • Состояние здоровья влияет на мобилизацию пенсионера. Речь идет о заболеваниях и травмах, которые делают их непригодными для службы.
  • Те лица пожилого возраста, которые постоянно ухаживают за родственниками, которые нетрудоспособны, также освобождаются от мобилизации. Впрочем, для этого следует иметь соответствующие документы, подтверждающие статус опекуна.
  • Кроме того, пенсионеры со статусом ветеранов труда и другими специальными заслугами перед государством входят в такую категорию.

Для подтверждения освобождения от мобилизации, пенсионеру необходимо обратиться в военкомат и предоставить документы, а именно:

  • Пенсионное удостоверение,
  • Медицинские справки, подтверждающие состояние здоровья,
  • Или документы, подтверждающие опекунство или другие основания для освобождения.