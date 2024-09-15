Кто из пенсионеров может быть освобожден от мобилизации

Есть несколько категорий лиц пожилого возраста, которые могут не проходить военную службу. Речь идет о тех, кому не позволяет возраст, состояние здоровья, а также те, кто ухаживает за своими нетрудоспособными родственниками.

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Те пенсионеры, которые уже достигли 60 лет и те, которые получают пенсию по возрасту или по инвалидности, освобождаются от мобилизации.

Состояние здоровья влияет на мобилизацию пенсионера. Речь идет о заболеваниях и травмах, которые делают их непригодными для службы.

Те лица пожилого возраста, которые постоянно ухаживают за родственниками, которые нетрудоспособны, также освобождаются от мобилизации. Впрочем, для этого следует иметь соответствующие документы, подтверждающие статус опекуна.

Кроме того, пенсионеры со статусом ветеранов труда и другими специальными заслугами перед государством входят в такую категорию.

Для подтверждения освобождения от мобилизации, пенсионеру необходимо обратиться в военкомат и предоставить документы, а именно: