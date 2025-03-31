Встигнути за 90 днів: що потрібно зробити пенсіонерам

Пенсіонерам необхідно подати заяву протягом трьох місяців, щоб оформити виплату пенсії. Що буде, якщо цього не зробити, читайте далі.

Чому пенсіонерам потрібно встигнути подати заяву

Якщо заяву на призначення пенсії подати протягом трьох місяців після досягнення пенсійного віку, виплати призначать з наступного дня після цієї дати, передає 24 Канал із посиланням на "На пенсії".

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Таким чином, якщо ви подасте заяву до кінця тримісячного терміну після досягнення 60 років, вашу пенсію буде призначено з наступного дня після дня народження,

– додали до ПФУ.

Відповідно, якщо заяву подати пізніше ніж через три місяці після досягнення пенсійного віку, виплати призначать лише з дня звернення, що може призвести до втрати частини пенсії.

Наприклад! Якщо особа святкує своє 60-річчя 25 березня, документи потрібно подати до 25 червня. У такому випадку пенсія нараховуватиметься з 26 березня. Якщо ж документи подадуть 27 червня, виплати почнуться лише з цієї дати, і пенсію за попередні три місяці не нарахують.

Варто враховувати, що днем подання заяви вважається дата, коли орган ПФУ отримує всі необхідні документи. Тобто важливо подати не лише заяву, а й повний пакет документів для призначення пенсії.

Скільки потрібно стажу, аби вийти на пенсію

Згідно з пенсійною реформою 2011 року, з 2028 року для призначення пенсії потрібно буде 35 років страхового стажу. У 2025 році, щоб отримати пенсію, потрібно мати: