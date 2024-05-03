Залишилось два дні: що обовʼязково треба зробити до 5 травня

На початку місяця українцям не варто забувати про таку важливу річ, як передача показників за газ. Якщо цього не зробити, то платіжка прийде значно більшою.

Термін подачі показників за газ

Українці повинні щомісяця передавати показники лічильника газу. Це потрібно зробити з 1 по 5 число.

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У ваш тариф за газ включена вартість ще й за транспортування ресурсу до помешкання.

Для фіксації показників варто записати саме число без значень вказаних червоним кольором й цифр після коми.

У "Нафтогазі" неодноразово пояснювали, що через несвоєчасне надання даних про спожитий обсяг природного газу цифри у платіжках згодом можуть суттєво відрізнятися від фактичних, адже тоді підприємство визначає дані самостійно.

Інструкція як подати показники

Це можна зробити у три способи – передавати свідчення оператору ГРМ (облгазу), на сайті або у чат-боті облгазу, а також зателефонувавши в контакт-центр облгазу.

До речі, через невчасну проведену повірку в платіжках можуть нараховувати суми за нормативами споживання, встановленими в Україні, а не за показами лічильника.

Таким чином, сума не збігатиметься з реальною й особі доведеться переплачувати.

Скільки українці платять за газ у 2024 році

На сьогодні понад 90% українців користуються послугами постачальника "Нафтогаз". Для них тариф на газ становить 7,96 гривні за кубометр.

Для споживачів, які користуються послугами інших компаній, тарифи коливаються від 7,7 гривні до майже 10 гривень за кубометр.