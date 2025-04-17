Пенсії виплатили, але ще не всім: коли українці отримають кошти

Деякі українські пенсіонери ще не отримали квітневі виплати, які для багатьох залишаються основним джерелом доходу. Пенсійний фонд України повідомив, що фінансування пенсій за квітень продовжується.

Скільки пенсій виплатили українцям

Станом на 15 квітня вже спрямовано 39,1 мільярда гривень, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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З цієї суми 7,2 мільярда гривень перераховано через АТ "Укрпошта", а ще 31,9 мільярда – через уповноважені банки. У ПФУ наголошують, що надходження коштів відбувається згідно з графіком, і затримки виплат не передбачені.

Скільки соцвиплат профінансували у квітні

Окрім пенсій, у квітні активно фінансуються й інші соціальні виплати. На житлові субсидії та пільги вже спрямовано 5,89 мільярда гривень – це важлива підтримка для пенсіонерів з низьким доходом, особливо з огляду на високі витрати на комунальні послуги.

Також продовжується фінансування страхових виплат – загальна сума становить 2,31 мільярда гривень, з яких понад мільярд призначено на оплату лікарняних.

До речі! Упродовж квітня Пенсійний фонд України надав громадянам понад 547 тисяч послуг, що свідчить про високу інтенсивність роботи установи.