Скорочення субсидій: коли українцям уріжуть допомогу на комуналку

Вже зовсім скоро українці отримуватимуть менше допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. З чим це повʼязано та коли на це чекати, читайте далі.

Коли в Україні зменшать субсидії Після завершення опалювального сезону, що закінчиться 30 квітня, українці отримуватимуть менше допомоги на оплату житлово-комунальних послуг, повідомили в Пенсійному фонді України, передає 24 Канал. Читайте також: Порядок нарахування субсидій буде змінено Річ у тім, що субсидії на неопалювальний період надаються з 1 травня по 1 вересня. Вони призначаються, якщо витрати на ЖКП, що не перевищують соціальні норми, більші за обов'язковий платіж, визначений індивідуально для кожного домогосподарства, при цьому: субсидії нараховуються окремо для опалювального (з 1 жовтня до 30 квітня) та неопалювального періодів (з 1 травня до 30 вересня);

для визначення допомоги на літній сезон враховуються пенсійні виплати за березень поточного року. Як визначається та призначається сума субсидії Для Для розрахунку суми субсидії враховуються доходи за третій та четвертий квартали 2024 року, а також пенсія, нарахована за березень цього року. У разі наявності боргу субсидія може бути призначена після його реструктуризації або погашення за зверненням отримувача.