Комісія вдруге подала Цивінського на голову БЕБ: чого він очікує від уряду

Комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки повторно внесла подання про призначення головою БЕБ Олександра Цивінського. Раніше він виграв конкурс на цю посаду.

Яке подання внесла комісія до Кабміну?

Документи про призначення Цивінського головою БЕБ вже находяться в Кабміні. Про це він сам розповів у Facebook, повідомляє 24 Канал.

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Цивінський також подякував комісії за "принципову позицію".

Очікую на законну та зважену позицію уряду і новопризначеного прем’єр-міністра Юлії Свириденко,

– наголосив кандидат на посаду голови БЕБ.

Окрім того, Цивінський показав запити, які зробив до Кабміну щодо відмови призначати його головою БЕБ, та відповіді на них.

Важливий факт – жодної інформації про наявність безпекових ризиків не надано. Це означає лише одне – їх не існує,

– зазначив Цивінський.

Важливо! Він наголосив, що уряду необхідно виконати закон і призначити переможця конкурсу, якщо об'єктивних перешкод для цього немає.

Чому Цивінського не призначають головою БЕБ?

Олександр Цивінський працює детективом у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ). Однак 25 червня він здобув перемогу у конкурсі на посаду голови БЕБ.

Однак під час засідання комісії з відбору директора БЕБ стало відомо, що у Цивінського є родичі з російським громадянством.

Він сам пояснив, що його батько є громадянином Росії, проте він з ним давно не спілкується.

У підсумку документи про призначення Цивінського директором бюро все ж таки передали до Кабміну, проте уряд їх відхилив.

Своє рішення уряд аргументував додатковими матеріалами, які надала СБУ і які "стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки".

Варто знати! Після відмови уряду Цивінський заявив, що обов'язково з'ясує, які "безпекові оцінки" завадили призначити його головою БЕБ.